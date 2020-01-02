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منوعات

عراقية تذبح والدتها داخل صالون تجميل| تفاصيل

الخميس 02/يناير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت قيادة شرطة بغداد، اعتقال فتاة ذبحت والدتها شمالي البلاد بعد هروبها إلى واسط، وفق ماذكرت صحيفة الشعب العراقية.

وقال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان: "تمكنت قيادة شرطة بغداد من اكتشاف جريمة قتل بشعة داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب حيث تم الابلاغ عن عملية نحر امراة داخل صالون الحلاقة".

وأضاف: "وبمتابعة من قبل قسم ومركز شرطة الشعب وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وبالتعاون مع استخبارات الشعب تم اكتشاف خيوط الجريمة”.

وأضاف ناصر أنه “تم القاء القبض على المتهمة بعد هروبها الى محافظة واسط بعد ان تم استحصال موافقة قاضي تحقيق الشعب وتبين انها ابنة الضحية”.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق، بأن فتاة أقدمت على قتل والدتها “ذبحًا” داخل صالون حلاقة نسائية في منطقة الشعب شمالي بغداد.

ولايزال التحقيق جاري في دوافع الجريمة، التي لا يمكن تبريرها بأي حال.
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