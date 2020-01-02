محافظ بورسعيد: قوى الشر تحاول طمس إنجازاتنا .. صور

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة بمحافظة بورسعيد ، فى لقاء موسع للتوعية بمختلف القضايا التى تشهدها الفترة الحالية.



جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والدكتورة سوسن حبيش مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد .



وفى مستهل اللقاء ، عبر اللواء عادل الغضبان عن بالغ حزنه وتعازيه لشهداء ومصابى حادث أتوبيس الاستثمار ، مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم نموذج للاجتهاد والسعى ، والذين حرصوا على الخروج من بيوتهم فجرا سعيا لأرزاقهم ، داعيا الله أن يتقبلهم من الشهداء ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وتطرق اللواء عادل الغضبان ، للحديث عن أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع ، لافتا إلى ان الفترة الحالية تشهد نوعا آخر من الحروب ، وهى محاولة احتلال العقول وتخريبها ، فى محاولة لقوى الشر لطمس معالم النجاح والإنجازات التى تشهدها المحافظة حاليا، والتى تعتبر من أولى المحافظات التى شهدت مشروعات قومية وحضارية عملاقة وأصبحت بداية لانطلاق التنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها فى مختلف الاتجاهات.



وأكد المحافظ على أهمية الوعى المجتمعى لدى الشباب بمختلف الملفات و القضايا ، والاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وايضا الاجتهاد فى العمل والدراسة وخدمة المجتمع بما يحقق الاستفادة الكلية ، لافتا إلى اهمية الدور الفعال للشباب ومكلفات الخدمة العامة لمساعدة أوطانهم والارتقاء به فى مختلف المجالات ، و مواصلة النجاح الذى تشهده محافظة بورسعيد فى الوقت الحالي ، ومن أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى الذى يكفل حياة كريمة للمواطنين.



وخلال اللقاء ، استمع اللواء عادل الغضبان ، لتساؤلات عدد من مكلفات الخدمة العامة بالمحافظة ، لتوضيح بعض الموضوعات والملفات.



ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بتكليف ٥٠ من مكلفى الخدمة العامة للعمل بالديوان العام والاحياء، وذلك فى إطار الاهتمام بتفعيل دور الشباب الإيجابى فى خدمة المجتمع.