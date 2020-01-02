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برلمان

ليس له أغراض سياسية.. برلماني: تعامل مصر مع ملف اللاجئين مبدأ دولة

الخميس 02/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، ان استضافة مصر لاكثر من ٥ مليون لاجئ عربى وافريقى تقريبا ومعاملتهم دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، يؤكد نجاح مصر في تحمل مسئولية دورها الإنسانى والإقليمى بالمنطقة.

وأضاف بسيونى في تصريح له، ان تعامل مصر مع ملف اللاجئين، يختلف عن تعامل أى دولة، موضحا ان مصر لا تخصص لهم مناطق يقيمون فيها مثل مناطق إيواء او غيرها او تضع لهم قيود ورسوم في تلقيهم الخدمات الأساسية، بل تفتح أبوابها لهم ليعيشون في أي مكان بها، ويحصلون على كافة الخدمات الصحية والتعليمية والدعم الذى يحصل عليه المصريين دون تفرقة، وهو الأمر الذى يحسب لمصر وقيادتها السياسية.

وتابع د حسن بسيونى، أن غالبية اللاجئين في مصر من الدول العربية والإفريقية يجدون عديدًا من فرص العمل في كافة محافظات الجمهورية، مستشهدا بنجاح اللاجئين السوريين في الحصول على فرص عمل وانشاء مشروعات صغيرة لهم في مختلف المناطق وسط تشجيع من الدولة وتسهيل للإجراءات المنظمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان ذلك الدور الذى تقوم بها مصر تجاه اللاجئين، يأتي في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانى منها البلاد وتحاول مواجهتها، ما يؤكد ان الامر عبارة عن قناعة ومبدأ لدى الدولة، وليس له أغراض سياسية أو توسعية أو اقتصادية ولا تستخدمه كورقة ضغط في المعاملات الدولية، مثلما تقوم بعض الدول باستغلال ذلك الملف في ابتزاز دول الغرب باستخدامه كورقة ضغط.

وأضاف عضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، ان ما تقوم به مصر في ملف اللاجئين، يأتي وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع الملف وتناول الحلول المستدامة له واهتمامه بالربط بين العمل الإنساني والتنموي وجهود بناء السلام، مشيرا الى ان مصر لم تبنى جدران عازلة بينها وبين جيرانها لمنع نزوح اللاجيئن اليها، مثلما تفعل دول كثيرة كبيرة أو صغيرة.

وتابع د حسن بسيونى، بالإضافة الى كل تلك الجهود التي قوم بها مصر في استضافة اللاجيئن ومعاملتهم مثل المصريين، تبذل مصر جهودا أخرى فى نشر السلام بالدول الافريقية والعربية ومعالجة الأسباب الجذرية لمشكلات اللاجئين.
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