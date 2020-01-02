في مكانين منفصلين.. 5 جى نظام ثوري في عمليات استئصال السرطان

عرضت فضائية يورو نيوز ، مقطع فيديو عن تفاصيل عملية جراحية لاستئصال سرطان المعدة بنظام "5 جي" ..



يعرض الفيديو قيام فريق طبي إسباني بإجراء عملية استئصال لسرطان المعدة بنظام "5جي"، وأشرف الطبيب أنطونيو لاسي على العملية من مكتبه حيث أصدر التعليمات الحيوية إلى الفريق الذي أجرى المهمة بنجاح بغرفة العمليات على بعد بضعة طوابق أسفل مكتبه.



وتعمل عيادة المستشفى في برشلونة على تجربة ناجحة لنظام "5 جي" الذي يسمح للجراحين بالعمل في مكانين منفصلين وفي نفس الوقت ، خاصة وأن نظام "5 جي" يمكن للجراح من استخدام هاتفه المحمول، ومتابعة العملية بحذافيرها.



وعن طريق صندوق بسيط في وضع التشغيل، يمكن للجراحين الرئيسيين مراقبة الإجراءات والتفاعل مع الفريق الطبي وإعطاء استنتاجات دقيقة للحد من المضاعفات.



ويعتبر القائمون على هذه التقنية وعلى رأسهم رودريجو مينشاكا، الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات الجراحية عن بعد، أن نشر الشبكة يقتصر أولا على معرفة جميع الاحتياجات وتغطيتها.



وحسب الأرقام سوف تمثل نسبة التواصل عبر نظام "جي 5" 15 في المائة في مجال صناعة الهواتف عالميا بحلول 2025 ، لذلك فإن الطريق لتبني هذا النظام على المستوى العالمي لا تزال طويلة بعض الشيء وهي غير متاحة للكثيرين في المستقبل القريب لأن جميع الدول لا تتوفر على نظام تكنولوجي يسمح لها باعتماد نظام "5جي".