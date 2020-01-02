محافظ بورسعيد يزور المدرسة اليونانية الحديثة



وأضاف المحافظ " تطوير المواطن وغرس محبه الوطن والإنتماء في نفسه يبدأ من الصغر، الأمر الذي يقع علي عاتق المعلم في المقام الأول ، لذلك يجب أن تضافر الجهود من أجل ذلك الهدف".



وتابع اللواء عادل الغضبان " المحافظة حاربت الدروس الخصوصية لأنها تجعل الطالب لا يعتمد علي نفسه ، مما يجعلهم لا يستطيعون تحمل المسئولية عندما يكبرون".



واختتم المحافظة كلمته في المدرسة اليونانية الحديثة موجها كلمته للمعلمين قائلا" كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد ، وندعو الله جميعا أن يكون عاما مليئا بالنجاحات علي المنظومة التعليمية من أجل مصلحة الطالب في المقام الأول.

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد المدرسة اليونانية الحديثة التابعة لمدارس الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، وقدم التهنئة معلمين المدرسة والموظفين بها ، بالعام الميلادي الجديد، وذلك بحضور وفد كنسي وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة ومجلس إدارة المدرسة.وكان في استقبال الحضور القمص شنودة فتحي الممثل القانوني لمدراس الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والذي رحب بالجميع معربا عن سعادته لمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دوما في كافة مناسبات وفاعليات مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وجميع أعياد الكنيسة ببورسعيد بوجه عام.ومن جانبه وجه محافظ بورسعيد التهنئة بالعام الجديد لجميع المعلمين والعاملين بالعملية التعليمية بمناسبة العام الجديد، مؤكدا بأن المحافظة تولي أولي اهتماماتها بالعملية التعليمية ، وتطوير المنظومة بشكل عام ، والعمل علي جعل العملية التعليمية بيئة جذابة للطلاب.