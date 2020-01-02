اخبار التعليم.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية.. جامعة المنيا تحظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ البنطلون المقطع

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
جامعة المنيا تحظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ البنطلون المقطع
لأول مرة عالميًا.. إنقاذ مريض بتركيب قسطرة تحت مخدر نصفي بجامعة أسيوط
عميدة الخدمة الاجتماعية ببنها تتفقد أول امتحانات إلكترونية بالمعهد
السويس تسلم حصتها من التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية.. صور
قرار عاجل من جامعة الإسكندرية في واقعة اعتداء طالبة على أستاذة.. تفاصيل
4 قرارات مهمة من وزير الاتصالات لجامعة سوهاج.. تعرف عليها
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم.. صور
جامعة المنيا تحظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ البنطلون المقطع
لأول مرة عالميًا.. إنقاذ مريض بتركيب قسطرة تحت مخدر نصفي بجامعة أسيوط
عميدة الخدمة الاجتماعية ببنها تتفقد أول امتحانات إلكترونية بالمعهد
السويس تسلم حصتها من التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية.. صور
قرار عاجل من جامعة الإسكندرية في واقعة اعتداء طالبة على أستاذة.. تفاصيل
4 قرارات مهمة من وزير الاتصالات لجامعة سوهاج.. تعرف عليها
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول مسابقة الجامعة صديقة البيئة