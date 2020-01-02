الأطول في تاريخ باريس.. 29 يوما من إضراب قطاع المواصلات في فرنسا

دخل إضراب قطاع المواصلات في فرنسا يومه الـ 29 ليصبح الأطول في تاريخ البلاد بعد إضراب العام 1986 الذي لم يتجاوز حينها الـ28 يوما.



وقال موقع "فرانس 24" أنه غداة الخطاب الذي دافع فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت النقابات المعترضة على الإصلاحات عن عدم رضاها عما جاء في كلمة الرئيس.



وطالب ماكرون من رئيس الحكومة إدوار فيليب بالتوصل إلى "تسوية سريعة" مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك.



وأبدت بعض النقابات استعدادها للمشاركة في المفاوضات المقررة مع الحكومة في 7 يناير.