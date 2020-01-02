أهم الأخبار..اجتماع السيسي بوزير الدفاع ورئيس المخابرات..وجلسة البرلمان التركي بشأن ليبيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تأمين حدود الدولة وتطورات سد النهضة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة..للمزيد اضغط هنا
مهلة 48 ساعة ... أستراليا تخلى مدنا بأكملها تجنبا لهذه الكوارث .. شاهد
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل إخلاء مدن بأكملها محاصرة بالحرائق في أستراليا .. للمزيد اضغط هنا
الصحة: مبادرة الرئيس للتأمين الصحي ستنقل حياة المصريين نحو الأفضل..فيديو
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن التأمين الصحي في بورسعيد هو جزء من تطوير المنظومة الصحية على مستوى مصر، مشيرة إلى أن ما تم من منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ليس لمواطني المحافظة فقط وإنما هو لكل مصر..للمزيد اضغط هنا
فتش عن الإخوان الإرهابية.. تركيا تسعى لإعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية بنشر الإرهاب
في عام 2002 ومع صعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة، بدأت تركيا في اتباع نهج متشدد شيئا فشيئا تسبب في تحولها إلى أكثر الدول كرها واحتلالا بسعيها إلى إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط؛ بحسب موقع "أحوال" التركي المعارض.. للمزيد اضغط هنا
عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في الدوري
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيواجه حرس الحدود في مباراة الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية، في الثانية والنصف ظهرا..للمزيد اضغط هنا
سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم| اعرف التفاصيل
أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات..للمزيد اضغط هنا
جلسة طارئة.. البرلمان التركي يبدأ التصويت على إرسال قوات إلى ليبيا
أفادت قناة "العربية" بأن البرلمان التركي بدأ جلسة طارئة للتصويت على مشروع قانون يتيح للحكومة التركية إرسال قوات إلى ليبيا..للمزيد اضغط هنا
منعني من ضرب أمي وبحقد عليه.. سوداني يعترف بتفاصيل قتل شقيقه بالدقي
خاطبت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية الطب الشرعي لاستعجال تقارير الصفة التشريحية حول شاب سوداني قتله شقيقه بمنطقة الدقي..للمزيد اضغط هنا
السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تأمين حدود الدولة وتطورات سد النهضة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة..للمزيد اضغط هنا
مهلة 48 ساعة ... أستراليا تخلى مدنا بأكملها تجنبا لهذه الكوارث .. شاهد
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل إخلاء مدن بأكملها محاصرة بالحرائق في أستراليا .. للمزيد اضغط هنا
الصحة: مبادرة الرئيس للتأمين الصحي ستنقل حياة المصريين نحو الأفضل..فيديو
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن التأمين الصحي في بورسعيد هو جزء من تطوير المنظومة الصحية على مستوى مصر، مشيرة إلى أن ما تم من منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ليس لمواطني المحافظة فقط وإنما هو لكل مصر..للمزيد اضغط هنا
فتش عن الإخوان الإرهابية.. تركيا تسعى لإعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية بنشر الإرهاب
في عام 2002 ومع صعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة، بدأت تركيا في اتباع نهج متشدد شيئا فشيئا تسبب في تحولها إلى أكثر الدول كرها واحتلالا بسعيها إلى إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط؛ بحسب موقع "أحوال" التركي المعارض.. للمزيد اضغط هنا
عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في الدوري
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيواجه حرس الحدود في مباراة الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية، في الثانية والنصف ظهرا..للمزيد اضغط هنا
سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم| اعرف التفاصيل
أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات..للمزيد اضغط هنا
جلسة طارئة.. البرلمان التركي يبدأ التصويت على إرسال قوات إلى ليبيا
أفادت قناة "العربية" بأن البرلمان التركي بدأ جلسة طارئة للتصويت على مشروع قانون يتيح للحكومة التركية إرسال قوات إلى ليبيا..للمزيد اضغط هنا
منعني من ضرب أمي وبحقد عليه.. سوداني يعترف بتفاصيل قتل شقيقه بالدقي
خاطبت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية الطب الشرعي لاستعجال تقارير الصفة التشريحية حول شاب سوداني قتله شقيقه بمنطقة الدقي..للمزيد اضغط هنا