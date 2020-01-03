فتاوى تشغل الأذهان.. حكم نشر المرأة صور زوجها على فيسبوك..العنوسة أم الزواج برجل في سن أبي؟.. كفارة من يقول لزوجته أنتِ عليا كظهر أمي .. وماذا يفعل الإمام إذا نسي التشهد الأوسط

فتاوى تشغل الأذهان..

ماذا يفعل الإمام إذا نسي التشهد الأوسط هل يجلس للتشهد أم يكمل ؟ الإفتاء توضح

حكم نشر المرأة صور زوجها على فيسبوك لمعرفة علاقاته النسائية .. على جمعة يرد

العنوسة أم الزواج برجل في سن أبي؟.. الإفتاء ترد

كفارة من يقول لزوجته «أنتِ عليا كظهر أمي وأختي»

حكم أكل طعام من اشتمل ماله على الحرام | الأزهر يجيب



تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.



فى البداية.. ورد سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونة ( إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟ ).



وأجاب وسام، قائلًا: أننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.



فيما أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه ببرنامج #مع_مولانا، المذاع على قناة CBC، يقول صاحبه ( ما رأي سيادتكم حول وجود مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور أزواجهم لمعرفة هل له علاقة بأخرى؟).



ورد "جمعة"، قائلًا: أن هذا الفعل جاء من التفكير الرجعي، والتفكير الرجعي مبناه الشك، وهذا التصرف لهؤلاء الناس أساسه الشك، والعلاقات الاجتماعية مبناها الثقة، وشدد جمعة على أن سيدنا رسول ﷺ علمنا كيف نبني الثقة فنهى عن الظن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}.



وأشار إلى أن هذا التفتيش يقدح في الثقة، هذا الفعل من تلك النسوة حرام وتلاعب بمقدرات أمة ليس عندها وقت لهذا العبث، ويجب أن نتدرب على ما يفيدنا لا على ما يضرنا.



العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن أبي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.



ورد عثمان، قائلًا: إن هذا الأمر يرجع للشخص نفسه، ولا فتوى في هذا الأمر، لكن هناك تجارب واقعية كثيرة من فتيات صغيرات تزوجن من رجل كبير ووجدت منه العطف والحنان والحياة الكريمة معه.



وتابع: الأمر يتوقف على طبيعة كل شخص، وقرارت هذا الأمر شخصية للفرد، والأمر في ذلك جائز إذا وافقت ووافق أهلها بذلك، فالأمر ليس متاجرة.



كما أوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن حكم من يقول "أنتِ عليا كظهر أمي وأختي".



وأشار الى أن هذا هو صريح الظهار أي تحريم معاشرة امرأته مع بقائها في ذمته، وإذا قال ذلك وهو واعٍ قاصدٍ لما يقول، تحسب عليه، وعليه كفارة الظهار.



ومن ثم أرسل شخص سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " حكم أكل طعام من اشتمل ماله على الحرام ؟



رد الشيخ أبو بكر قائلا: من كان ماله مختلطًا بالحلال والحرام ، فلا حرج من الأكل من طعامه بنية الأكل القسم الحلال ، مشيرا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود مع أن أموالهم فيها كثير من الحرام وأكل من طعامهم .



وصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام. قال: (أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه).