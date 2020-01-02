عبد اللطيف الزيانى وزيرا لخارجية البحرين.. من هو

عين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بصدد عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا للخارجية، وذلك تقديرا لجهوده، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.



ولعب الزيانى دورًا بارزًا في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، فضلًا عن إسهاماته في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.



عبد اللطيف بن راشد الزياني من (مواليد 15 أبريل 1954 في المحرق) مهندس من البحرين متقاعد برتبة فريق ركن.



يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ 1 أبريل 2011 وهو الخامس في هذا المنصب والأول مع خلفية عسكرية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي.





