بعد استقرار حالته الصحية.. أول قرار من السلطان قابوس

أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد، مرسوما بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، في أول قرار بعد استقرار حالته الصحية وتعافيه.



وأوضحت وسائل إعلام عمانية أنه وفقا للمرسوم، تم تقدير جملة الإيرادات للموازنة في عام 2020 بحوالي 10.7 مليار ريال عماني (27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.



وذكرت أنه تم احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.