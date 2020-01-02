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رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. لعنة الإصابات تطارد أسوان من جديد

الخميس 02/يناير/2020 - 04:23 م
مجدي عبدالعاطي
مجدي عبدالعاطي
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رباب الهواري
ضربت لعنة الإصابات صفوف فريق أسوان لكرة القدم من جديد في ظل الضغط الرهيب للمباريات فى مسابقة الدورى الممتاز وهو ما أصاب الجهاز الفنى بحالة من القلق قبل المباريات المرتقبة فى شهر ديسمبر.

وتلقى الجهاز الفنى لفريق أسوان ضربة موجعة جديدة بعد تأكد إصابة اللاعب فادى فريد بالعضلة الخلفية وتأكد غيابه عن مباراة الزمالك والتى ستقام اليوم الخميس.

يذكر أن في أقل من أسبوع تلقي الجهاز الفنى لفريق أسوان ضربتين، بعد إصابة أحمد عبدالظاهر بقطع فى الرباط الصليبى، وإصابة هداف الفريق الدولى الإثيوبى أومد أوكرى بقطع بالرباط الصليبى.

ولا تزال لعنة الإصابات، تطارد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان خلال الأونة الأخيرة، ومعاناة مجدى عبدالعاطي المدير الفنى لايجاد بديل لثلاثى الهجوم الأسوانى قبل مواجهة الزمالك بالدوري.
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