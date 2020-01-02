AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قصة جندي بين الموسيقى والباليه والدراما بالمسرح الكبير في الأوبرا

الخميس 02/يناير/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
بين الموسيقى والباليه والدراما يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو النمساوى روزفيتا هاينزا العرض المسرحى قصة جندي للموسيقار الروسى العالمى ايجور سترافنسكى من اخراج الدكتور عبد الله سعد وتصميم ديكور محمد عبد الرازق وتصميم رقصات مناضل عنتر فى الثامنة مساء السبت 4 يناير على المسرح الكبير . 

يعزف موسيقى العرض اوركسترا حجرة يضم 8 عازفين هم حسام شحاته - لورا فيرتانين ( فيولينة ) ، مارتينا موريللو ( كلارنيت ) ، تانجريدى روسى ( باسون ) ، ديميتار ديمتروف ( ترومبيت ) ، زافار ازيموف ( ترومبون ) ، تقى على ( بركشن ) ، لورا فيرتانين (فيولينه) ، كريم عدنان ( دبل باص ) ويصاحبهم بالاداء الحركى العارضون عمرو البطريق ، محمد عبد العزيز ، رشا الوكيل ويلعب دور الراوى الدكتور محمد عبد المعطى ، ويدور حول جندى عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ( الفيولينة التى ترمز لروح الجندي ) بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الاحداث . 

يذكر ان " قصة جندى " كتبها سترافنسكى عام 1918 مستلهمًا التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية ، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالاضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لاول مرة فى نفس العام عمل فنى غريب وغير مألوف .

ياتى العرض ضمن خطة اثراء ريبرتوار اوركسترا القاهرة السيمفونى من خلال انتاج أعمال غير تقليدية تهدف الى القاء الضوء على المؤلفات العالمية الجادة وتقديمها الى الجمهور المصرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف المهرجون احتفالاً بـ الإيطالي لـ يونكافللو

لاول مرة ..الأوبرا تجمع فرقة بغدادى بيج باند مع فابريكا

وفاة قائد الأوركسترا السيمفوني ماريس جانسونز عن عمر ناهز 76 عاما

كايرو ستيبس تستضيف أوركسترا الأوبرا في القاهرة.. والشيخ إيهاب يونس في الإسكندرية

مزيج موسيقى..كايرو ستيبس فى 3 حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية

اوراتوريو المسيح احتفالا بالكريسماس على المسرح الكبير بالاوبرا

ترشيحاتنا

3 ضربات قاضية تقصم ظهر أردوغان... تعرف على التفاصيل

مذيعة شهيرة تبكي على الهواء بعد وفاة نجوى قاسم | شاهد

حصل عليها كسلفة.. اتحاد الكرة يطالب أجيري برد 160 ألف دولار

في 7 أيام فقط.. رجيم يحول الجسم لمكاينة حرق ويمنحك الطاقة

خناقة في مباراة حرس الحدود وبيراميدز | تعرف على السبب

خناقة وهدف ملغي.. حرس الحدود يتقدم 1 / 0 امام بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم الأهلى والإسماعيلى.. جمال الغندور يكشف عن أفضل وأسوأ مشهد تحكيمي فى 2019 .. صور

يطيل العمر ويحسن المزاج.. 10 فوائد صحية لـ المشي يوميًا

بفكر أتجوز وأقعد فى البيت.. شاهد| بشرى بالبيجامة فى منزلها