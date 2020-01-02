قصة جندي بين الموسيقى والباليه والدراما بالمسرح الكبير في الأوبرا

بين الموسيقى والباليه والدراما يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو النمساوى روزفيتا هاينزا العرض المسرحى قصة جندي للموسيقار الروسى العالمى ايجور سترافنسكى من اخراج الدكتور عبد الله سعد وتصميم ديكور محمد عبد الرازق وتصميم رقصات مناضل عنتر فى الثامنة مساء السبت 4 يناير على المسرح الكبير .





يعزف موسيقى العرض اوركسترا حجرة يضم 8 عازفين هم حسام شحاته - لورا فيرتانين ( فيولينة ) ، مارتينا موريللو ( كلارنيت ) ، تانجريدى روسى ( باسون ) ، ديميتار ديمتروف ( ترومبيت ) ، زافار ازيموف ( ترومبون ) ، تقى على ( بركشن ) ، لورا فيرتانين (فيولينه) ، كريم عدنان ( دبل باص ) ويصاحبهم بالاداء الحركى العارضون عمرو البطريق ، محمد عبد العزيز ، رشا الوكيل ويلعب دور الراوى الدكتور محمد عبد المعطى ، ويدور حول جندى عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ( الفيولينة التى ترمز لروح الجندي ) بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الاحداث .





يذكر ان " قصة جندى " كتبها سترافنسكى عام 1918 مستلهمًا التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية ، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالاضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لاول مرة فى نفس العام عمل فنى غريب وغير مألوف .



