طبيب نفسي: مرض الذهان يفقد صاحبه القدرة على الوعي.. فيديو



وتابع : "مريض الذهان لا يعترف بمرضه ، ويؤجل فى تصديق ذلك حتى يتفاقم مرضه ، المرض العقلى للانفصام والأمراض الذهانية تأتي لأي مرحلة عمرية ولكن يبدأ فى المراهقة وبداية الشباب".

قال الدكتور مصطفى النحاس، استشارى الطب النفسي، إن المرض العقلي هو فقدان الأهلية غير الواعي بمرضه، نتيجة كيمياء في المخ المسئولة عنه ، لافتا إلى أنه مسئولة عن مشاعرنا وأفكارنا.وأضاف النحاس ، خلال حواره ببرنامج " in box " المذاع على فضائية " صدى البلد 2 " ، أن المتحكم فى مشاعرنا وأفكارنا مستويات عصبية في المخ ، موضحا أن اى خلل فى هذه المستويات العصبية سواء في الزيادة أو النقصان تسبب الأمراض الذهنية الضارة للمخ.وأشار استشارى الطب النفسي، إلى أن هذه الأمراض تحدث نتيجة جزء وراثى أيضًا، مؤكدا أن مرض الذهان يفقد صاحبه القدرة عن الوعى ، فقد يتعرض لنوبات من الاكتئاب أو الهلاوس ويتنقل بين الكلام كثير جدا، بالإضافة إلى زيادة في الشهية، وقد يؤذي نفسه أو غيره.