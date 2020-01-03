فريق المنيا 2005 يفوز بخماسية على مغاغة ويحصد بطولة الدوري

اختتم فريق المنيا مواليد 2005 لكرة القدم الموسم بالفوز بخماسية نظيفة على فريق مركز شباب مغاغة، رغم تتويجه بالبطولة مقدما الأسبوع الماضي لفوزه بجميع المباريات.



وكان فريق المنيا قد حسم جميع مباريات هذا الموسم وحصد 18 نقطة من 6 مباريات، وحقق الفوز بالدوري قبل انتهاء الجولات.



وقدم الدكتور يحي كامل مدير قطاع الناشئين التهنئة لجميع اللاعبين والجهاز الفني على العمل المميز طوال الموسم، متمنيا الفوز بجميع دوريات القطاع هذا العام.



احرز الـ5 أهداف فارس نبيل و يوسف رضا (هدف لكل منهم )، و صلاح خالد( 3 اهداف ).



يذكر أن الفريق يقوده احمد ابو بكر عبد العزيز مدير فني، محمود العمدة مدرب عام، أحمد ابو بكر اللورد مدرب ، الدكتور هشام عبدالحليم، عمرو ابو الغيط ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، دكتور محمد صلاح ، الدكتور محمد عباس اخصائي علاج طبيعي، دكتور عصام طلعت، دكتور احمد عمر مدربي احمال، حازم جمال مدير اداري، تحت إشراف دكتور يحي كامل مدير القطاع ، هاني صدقي المشرف من قبل مجلس الإدارة.

