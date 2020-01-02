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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر

الخميس 02/يناير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من ساندوتشات دجاج سيزر مع سلطة الجرجير والبنجر.

ساندوتشات دجاج سيزر :
المكونات
2 صدر دجاج مقطع مكعبات
2 فص ثوم
2 ملعقة عصير ليمون
نصف كوب جبن بارميزان مبشور
خس طازج
2 رغيف خبز
ملعقة زبدة
ملعقة زيت زيتون
ملح و فلفل اسود
ربع كوب صوص السيزر الجاهز

طريقة عمل ساندوتشات دجاج سيزر :

ضيفي الزيت والزبدة في مقلاة على النار
ضيفي شرائح الدجاج مع الثوم وقلبي
بعد أن ينضج الدجاج قليلًا أزيلي المقلاة من على النار
ضيفي عصير الليمون و الملح و الفلفل
ضيفي صور السيزر الجاهز
ضعي الخس في الخبز وضيفي عليه بقية صوص السيزر
ضعي شرائح الدجاج داخل الخبز وضيفي طبقة خسو ضعي طبقة من الجبن البارميزان.


سلطة الجرجير و البنجر :
المكونات :
2 ثمرة بنجر مسلوق
حزمة جرجير كبيرة طازجة
قطع جبن فيتا مكعبات
ملعقة زيت زيتون
ملعقة خل البلسمك
2 ملعقة عسل
ملح و فلفل أسود

طريقة عمل سلطة الجرجير والبنجر :
قطعي حزمة الجرجير مع مكعبات البنجر وضيفي عليها مكعبات الجبن، ثم اسكبي عليها خليط الزيت مع الخل والملح والفلفل.
هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر
هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر
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