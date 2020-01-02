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ديني

الأوقاف تعلن توفير 64 منحة ماجستير للأئمة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية

الخميس 02/يناير/2020 - 04:28 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير 64 منحة ماجستير مجانية للأئمة والإداريين بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية شاملة الدراسة والكتب المجانية .

وقالت الوزارة إن هذا يأتي تشجيعًا على مواصلة البحث العلمي والتعليم المستمر، وتم تحديد الأسماء النهائية للأئمة والإداريين الملتحقين لمنحة الماجستير المجانية ونشرهال على موقع الوزارة الرسمي ، مع توفير الكتب بالمجان، وذلك بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية .

من ناحية أخرى قرّر المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى معالي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية أو سداد الدفعات المقدمة مما اضطر الهيئة إلى إصدار قرارات إزالة تعدٍ نظرًا لعدم ارتباط أي من هؤلاء بأي صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أي استثناءات.

وكانت هيئة الأوقاف قررت إزالة 17 فيلا بالتجمع الخامس من بينها فيلا خاصة بالدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق ويرفض أصحابها دفع المستحقات، التى تتمثل فى ثمن الفيلات.
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