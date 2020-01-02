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محافظات

محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار

الخميس 02/يناير/2020 - 05:45 م
محافظ بورسعيد مع
محافظ بورسعيد مع اعضاء الحزب
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعضاء الهيئة العامة لحزب حماة الوطن، وبحضور اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس حزب حماة الوطن الامانة العامة واللواء محمد الغباشي أمين الإعلام ومساعد رئيس الحزب والعميد سامح عطوه أمين عام الحزب ببورسعيد. 

وذلك فى إطار الاهتمام بالدور الفعال للأحزاب السياسية فى المجتمع حول مختلف الملفات.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بأعضاء الهيئة العامة لحزب حماة الوطن، معربا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، حيث أكد أن الأحزاب السياسية تلعب دورا مهما فى المجتمع المصرى من خلال توعية المواطن وتساهم فى زيادة قدرته على اتخاذ القرار.

كما أوضح المحافظ خلال اللقاء أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا وتأثيرها على حياة المواطن، والتى تأتى على رأسها الاهتمام بالصحة وانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ومنظومة التحول الرقمى، ومختلف أعمال التطوير فى الطرق والميادين، إلى جانب الإنجازات فى المجال الصناعى والسياحى والترفيهى، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات القومية التى تمت على أرض المحافظة فى مختلف المجالات.

وتوجه اللواء عادل الغضبان بالشكر للحزب على جهوده موجها بزيادة العمل على توعية المواطن وتوضيح الحقائق من أجل مواجهة حروب الجيل الرابع والتى تستهدف تخريب العقول والأفكار وتعطيل مسيرة التنمية.

وأكد أعضاء حزب حماة الوطن ان بورسعيد كان لها النصيب الأكبر فى التنمية والإنجازات خلال الفترة الحالية، هذا إلى جانب التطوير فى مختلف القطاعات، والتى أصبحت واجهة حضارية ومشرفة لابناءها وزوارها، وأكدوا أهمية التصدى لأى محاولات للتقليل من مجهودات التنمية.

وتوجه أعضاء الحزب الشكر للمحافظ على مجهوداته المستمرة والتى باتت واضحة فى مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدين أن الحزب لا يدخر جهدا فى توعية المواطنين بالإنجازات الملموسة على أرض المحافظة، من أجل استمرار عجلة التنمية والتقدم.
محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار
محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار
محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار
محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار
محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار
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