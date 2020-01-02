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ديني

تفاصيل لقاء أعضاء هيئة كبار العلماء بشيخ الأزهر

الخميس 02/يناير/2020 - 04:30 م
تفاصيل لقاء أعضاء
تفاصيل لقاء أعضاء هيئة كبار العلماء بشيخ الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
ترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، لمناقشة عدد من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم.

وأكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال.

وطالبت هيئة كبار العلماء، بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.

وقررت الهيئة إنشاء لجنة ثقافية، تتكفل بإعادة استئناف الموسم الثقافي، بجامعة الأزهر ومدينة البعوث والمدن الجامعية بالأزهر، وإتاحة الوسائل والأدوات التي تساعدها في مواجهة كل فكر يناقض وسطية وسماحة المنهج الأزهري، والعمل على تعرية أصحابه ومروجيه.

وناقش أعضاء هيئة كبار العلماء، المحاور المقترحة لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، لوضع اللمسات النهائية عليها، ومناقشة ما تم إنجازه من إعدادات لإنجاح هذا المؤتمر، وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده.

ونبه أعضاء هيئة كبار العلماء، على أن صناعة التجديد صناعة دقيقة، لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم، وأن للأزهر العديد من الجهود في مجال تجديد العلوم والدعوة، كما نظم الكثير من الأنشطة والفاعليات في ذلك الشأن.
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