معامل البرج توضح حقيقة بيع أدوية أو تقديم خدمة مكالمات لبيعها

أصدرت معامل البرج، بيانا صحفيا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، عن نشاط بيع أدوية بمعامل البرج أو تقديم معامل البرج خدمة مكالمات لبيع الأدوية أو تقديم خصومات عليها.



وأكدت معامل البرج في بيان لها، أنها غير مسئولة عن أي مكالمة أو شخص يدعي أنه ضمن شبكة فروع معاملها والإدارة مرحبة بأي تفتيش عليها في أي وقت، حيث إنه يتم تسجيل جميع مكالماتها مع عملائها ولم يتم الإشارة في أي مكالمة من العاملين بمعامل البرج بخدمة بيع أدوية.



وأضافت معامل البرج أن لديها العديد من التعاقدات مع شركات رعاية طبية وشركات أدوية لتقديم خصومات علي الخدمات المقدمة من هذه الشركات، وهذا ما تم مع الشركة المذكورة.



وأشارت إلى أن الرقم المختصر لمعامل البرج هو 19911، والمكالمات التي تم تسريبها من الشركة المذكورة تمت من رقم 15070، وعليه فإنه يقتل مزاعم البعض أن الخدمة مقدمة من معامل البرج، مؤكدة أنه ليس لديها أي مخازن أو ادوية داخل فروعها، وأن وزارة الصحة تقوم بشكل دوري بالتفتيش علي معاملنا ولم يتم إثبات وجود أي أدوية داخل فروعنا.



وشددت معامل البرج على أنها معامل تحاليل طبية رائدة في مجال الخدمات المعملية وعلي مدار أكثر من 25 عامًا قدمت خدمة فائقة لأكثر من 17 مليون مريض وقامت بعمل أكثر من 50 مليون تحليل من خلال شبكة فروعها المنتشرة في مصر.



وخاطبت معامل البرج تلك الشركة والتنبيه عليهم بعدم استخدام اسم معامل البرج، كما أكدت التزامها بتقديم كافة خدمات التحاليل الطبية على أعلى مستويات الجودة والدقة المعهودة، وأنها تلتزم جملة وتفصيلا بكافة القوانين والقرارات الوزارية.

