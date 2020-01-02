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فن

يعرض قريبا .. محمد حاتم يكشف عن شخصيته في مسلسل بخط الإيد

الخميس 02/يناير/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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أحمد عمر
أكد محمد حاتم أنه في انتظار عرض مسلسل بخط الإيد يوم السبت القادم والذي يقوم فيه بدور وسام مساعد دكتور التخدير الذي يقوم به الفنان أحمد رزق.

وأضاف محمد حاتم أنه يعتبره دورا جديدا: "لأني أقدم دور دكتور لعوب وفي نفس الوقت أب يواجه صعوبة في التعامل مع أبنه وتربيته بشكل جيد فهو يقوم بكل شىء بطريقة خاطئة".

يشارك محمد حاتم فى مسلسل بخط الأيد النجم أحمد رزق وإيمان العاصي ويسرا اللوزي وأسماء جلال وخالد كمال وسوسن بدر ويعرض بداية من السبت 4 يناير على dmc الساعة 8 م وdmc دراما الساعة 11 م.

يذكر أن أحدث أعمال محمد حاتم كان مسلسل ممالك النار والذي قدم فيه دور جمال الكاتب وفيلم لما بنتولد والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويقوم حاليا بتصوير مسلسل كل أسبوع يوم الجمعة كما ينتظر عرض مسرحية ماما في فبراير على مسرح الجامعة الأمريكية.
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