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فن

السبت.. ملاكم ليبرفيل بالهناجر وبمركز الحرية بالإسكندرية

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري، والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية تستضيف سينما الهناجر، في السابعة مساء السبت 4 يناير، الفيلم الجابوني "ملاكم ليبرفيل".

الفيلم للمخرج "أميدي باكوم نكولو"، ويرصد الفيلم حياة الشاب كريس الذي يتدرب علي الملاكمة في النهار ويعمل حارساَ لأبواب الملاهي الليلية في الليل وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي/ فاروق عبد الخالق.

كما يعاد عرض الفيلم "ملاكم ليبرفيل" في السادسة مساء السبت 11 يناير بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية.
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