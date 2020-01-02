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أخبار العالم

الجيش الليبي: هكذا سنتعامل مع القوات التركية فور دخولها لبلادنا

الخميس 02/يناير/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، إن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.

وتتزامن تهديدات الجيش الليبي مع انطلاق جلسة البرلمان التركي، لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، تمهيدا للمصادقة عليها.

في السياق ذاته، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات لقناة العربية أن الجيش الليبي يتواجد على الميدان ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مضيفا أنه جاهز لقتالهم.

وأشار المحجوب إلى وجود إجراءات عسكرية احترازية استعدادا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان وتنفيذ أنقرة لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق.

وميدانيا، قال محجوب، إن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا، اليوم، في محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي بالطيران العمودي ودخلت الأحياء السكنية، مشيرا إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بعد فقدانها أغلب عناصرها.
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