برلماني يسأل الحكومة عن عدم تشغيل مستشفى التل الكبير منذ 15 عاما

أكد أحمد بدران عضو مجلس النواب، أنه تقدم بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، لتوجيه إلى الحكومة بشأن عدم تشغيل مستشفى حميات التل الكبير منذ 15 سنة.



وقال أحمد بدران عضو مجلس النواب عن دائرة الإسماعيلية في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة وبيان عاجل بشأن تعطل العمل داخل مستشفى حميات التل الكبير رغم انتهاء أعمال التطوير داخل المبنى منذ 15 عاما، ولكن لم يتم حل الأزمة حتى الان الأمر الذي دفعه لتقديم سؤال للحكومة وإذا لم يتم الرد عليه سيقوم بتقديم استجواب لوزيرة الصحة داخل المجلس.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإنشاءات داخل مستشفى التل الكبير كلفت الدولة أكثر من 70 مليون جنيه ورغم هذه التكلفة الكبيرة إلا أن العمل لا يزال متوقفا داخل المستشفى حاليا.



وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية أنه خاطب وزارة الصحة أكثر من مرة من أجل إعادة العمل بالمستشفى مرة أخرى إلا أنه لا توجد استجابة حتى الآن.



وتابع النائب، أنه قدم هذا السؤال وفي انتظار رد الحكومة عليه واحتواء الازمة ووضع حلول جذرية لتشغيل مستشفى التل الكبير لخدمة المواطنين حيث أن المواطنين في أمس الحاجة إليها وعدم تشغيلها حتى الآن يؤثر على الصحة العامة للمواطن.