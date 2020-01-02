البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة السراج واردوغان.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع على مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج الليبية، تسمح له بإدخال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية.



وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة عن إحباطه وخيبة أمله بشأن الأوضاع في ليبيا وعدم صدور قرار واحد من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار طوال 9 أشهر من المعارك في طرابلس.



وقال سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه يشعر بالقلق حيال تفاقم التدخل الأجنبي في المنطقة، متأسفا لانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على "لاعبين إقليميين" فقط وإنما تورط فيه أعضاء في مجلس الأمن.



وأضاف أن التصعيد العسكري في ليبيا بناء على عدة تطورات بدءا من الاتفاق العسكري والبحري الموقعين في أنقرة في نوفمبر بين حكومة الوفاق وتركيا، والتي تبعتها تصريحات السلطات حول إرسال قوات تركية إلى ليبيا معتبرا أن "هذا الأمر يعبر عن دعم تركيا القوي للمجلس الرئاسي".



وعن الجانب الآخر، قال إن هناك العديد من الدول التي تدعم الجهود العسكرية للمشير خليفة حفتر بتخوم طرابلس وبدأت بشكل خاص مع الطائرات دون طيار ومؤخرا شهدنا نشاط طيران غير ليبي وبدا نشاطه أكثر كثافة.



وزعم أن هناك مرتزقة يدعمون طرفي الحرب في ليبيا من جنسيات متعددة من بينها الروس، الذين يدعمون حفتر في طرابلس، كذلك مجموعات ناطقة بالعربية من المحتمل أن يكونوا سوريين لدعم الوفاق.



وأشار إلى وصول عدة طائرات من سوريا إلى مطار بنغازي دون أن يبين طبيعة ما تحمل تلك الطائرات.