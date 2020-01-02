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محافظات

حملات تفتيش.. قرارات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية في الفيوم ومنع ذبح الإناث

الخميس 02/يناير/2020 - 05:32 م
اجتماع المحافظة
اجتماع المحافظة
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عقد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم اجتماعًا لمناقشة آليات الحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك بحضور الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطرى، والسيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى المرافق والمسطحات المائية والبيئة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع يأتى بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتًا أنه خلال الاجتماع تم استعراض عدد المجازر ونقاط الذبح الموجودة بالمحافظة.

ناقش الاجتماع التحديات التى تواجهها الثروة الحيوانية بالمحافظة، فضلًا عن تشديد الرقابة فى القرى والمدن لمنع ذبح إناث العجول، والإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، بالاضافة الى رفع كفاءة المجازر المتوقفة، وتوفير بدائل لنقاط الذبائح غير الصالحة للاستخدام.

وأضاف أنه شكلت لجنة تضم ممثلي مديريات الزراعة، والطب البيطرى، والتموين، ومجالس المدن، وشرطة المرافق والمسطحات المائية والبيئة، وذلك لمعاينة المجازر المتوقفة ونقاط الذبيح وتحديد مدى صلاحيتها للعمل.

وخلال الاجتماع، وجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات التفتيشية بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مالكي المزارع على مستوى المراكز وتقديم الدعم اللازم من أعلاف أقل سعرا، وكذلك دعمهم بالقروض الميسرة لسد الفجوات بالمزارع، واستكمال العدد بكل مزرعه لخفض التكلفة.
حملات تفتيش.. قرارات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية في الفيوم ومنع ذبح الإناث
حملات تفتيش.. قرارات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية في الفيوم ومنع ذبح الإناث
حملات تفتيش.. قرارات عاجلة لحماية الثروة الحيوانية في الفيوم ومنع ذبح الإناث
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