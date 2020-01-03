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برلمان

جريمة ترهق الأسرة.. برلمانية تطالب بمنع الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:01 ص
الدروس الخصوصية
الدروس الخصوصية
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حسن رضوان
طالبت النائبة آمنة نصير عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة وضع حد لانتشار وباء الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات المصرية خاصة كليات القمة.

وأكدت آمنة نصير عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن الدروس الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون الإنساني والقانون العلمي.

وقالت آمنة نصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المعلم أو الدكتور الجامعي يتنازل عن أداءه في المدرسة أو الجامعة الذي يتقاضه عليه راتب ويقوم بالتوجه إلى الدروس الخصوصية التي يبذل قصارى جهده فيها لكي يرهق كيان الاسرة المصرية ويتوسع في عمليات الدروس الخصوصية من أجل جني الأموال على حساب عدد كبير اخري من الطالب داخل المدارس او الجامعات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود قانون صارم يقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن أغلب الأساتذة والمدرسين ضلوا الطريق وخانوا شرف المهنة وتنازلوا عن قدسية العلاقة بينهم وبين طالب العلم.

وتابعت النائبة قائلة: "الهدف الأسمي للعلم ضاع بسبب الدروس الخصوصية وأين هؤلاء من الحديث الشريف العلماء ورثة الأنبياء".
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