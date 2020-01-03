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برلمان

مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لوضع معايير لتقييم أساتذة الجامعات

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أكد إبراهيم حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ضرورة وجود تشريع لتعديل قانون لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالي، من أجل القضاء على الدروس الخصوصية ورفع قدر ومكانة التعليم العالي.

وأعلن حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون خلال الجلسات المقبلة لتعديل قانون لائحة الجودة والاعتماد للتعليم العالي لوضع معايير لتقييم أستاذ الجامعة ومحاسبته.

وقال "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه لابد أن يكون هناك رقابة مشددة من جانب الجامعة على أستاذ الجامعة ووضع معايير وضوابط يقوم الطالب من خلالها بتقييم الاستاذ للوصول لنتائج نهائية يمكن من خلالها تقيمه سنويًا لبيان الجودة والاعتماد مما يخلق نوع من أنواع المنافسة بينه وبين زملائه في العمل على الوصول لأفضل جودة على مستوى التعليم.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن هذه المعايير موجودة في الجامعات العالمية والدولية ووجودها في الجامعات الحكومية سيقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية وأي تجاوزات أخرى من الممكن أن تهدد استقرار الحالة التعليمية في مصر.
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