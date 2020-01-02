AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصبحت تريند فى أقل من 24 ساعة.. سالمونيلا تميم يونس بين الاعجاب والنقد

الخميس 02/يناير/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
نجح تميم يونس صاحب أغنية " سالمونيلا" فى الاستحواذ على اهتمام الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية ، وبالتحديد مع طرحه للاغنية التى أثارت الجدل بشكل كبير، وبسبب هذا الجدل وحالة النقد والاعجاب التى صاحبت الاغنية من المستمعين ، نجحت الأغنية فى تصدر موقعى تويتر ويوتيوب.

كان من بين عوامل الجذب للاغنية بالإضافة الى كلماتها المختلفة التى أثارت الجدل ، وانقسام المستمعين حولها ، ظهور محمود العسيلى فى مشهد لا يتعدى الثوانى فى الكليب.

الأغنية استحوذت على الكوميكس على موقعي فيسبوك وتويتر، وكان من إبرز اللقطات المستخدمة من الاعمال الفنية على الاغنية، فيلم اللمبى لـ محمد سعد والالمانى لمحمد رمضان .

أما على موقع تويتر فانقسم المتابعون على الأغنية وهو ما جعلها الاكثر بحثًا وتداولًا على الموقع ، فقد أعجب البعض بالاغنية ، وآخرون رأوا انها ضد المراة ، وهو ما جعل صاحب الاغنية يرد.

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيسبوك قائلًا: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله دي حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فيه ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".

وأضاف: "بالعكس الأغنية المقصود بيها أنى أتريق على الشاب اللى بيقى رومانسى أوى كون البنت تقوله لا يتجنن ويبقى باين جدًا أنه مجنون ويبتدى أنه يشتم فى البنت ويقول عليها كلام مش حقيقى أو يعاملها وحش وأنها فيها نقص.. ما كنش ينفع أكتب الكلام فى سكريبت الأغنية لأن ده هيفضح فكرة الأغنية ويبوظ المفاجأة اللى فيها.. أنا بهزر وبحب الهزار.. وكل سنة وأنتم طيبين".

أما على يوتيوب تمكن تميم يونس، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحه أغنية سالمونيلا، خلال الساعات الماضية عبر يوتيوب.

واحتلت الأغنية المركز الثانى فى القائمة التى تضم 50 فيديو هي الاعلى مشاهدة فى مصر ، بعدما حققت ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى غضون ساعات.

أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد كامل يطرح كليب أغنية قولي..فيديو

تميم يونس يتصدر تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة سالمونيلا

بعد نجاح "انتي أي كلام" .. سالمونيا تحقق آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها

بعد تصدره التريند بـ سالمونيلا.. تميم يونس يرد على انتقادات هجومه على المرأة| فيديو

أغنية عن بكتيريا السالمونيلا تتصدر التريند | كل ما تريد معرفته عنها

ربنا يكملك بعقلك .. محمود العسيلى يوجه رسالة لـ مطرب سالمونيلا

ترشيحاتنا

مقتل عضو بفرقة الموسيقار سليم سحاب داخل دار أيتام | تفاصيل

ابو الغيط لسكرتير عام الأمم المتحدة : تركيا تصعد الموقف بشكل خطير بإرسالها قوات إلى ليبيا

أول تعليق من محمد فضل على أزمة استعلام كهربا

مصر : موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن

ادعولى .. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

ضبطه والد حبيبته بشقتها .. مصرع شاب سقط من الطابق السادس فى الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور