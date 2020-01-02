استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء الفوري في رصف شارعي المراغي و خروعة بمنطقة خورشيد التابعة لحي منتزه أول بتكلفة 6 ملايين جنيه.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ اللواء محمد الشريف بشوارع منطقة خورشيد لتفقد وضع منظومة الرصف ومدى تصريف مياه الأمطار ومعدلات النظافة بالمنطقة، وبحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.



وجاء قرار المحافظ إستجابة لمطالب أهالي منطقة خورشيد، عقب زيارة المحافظ الفترة الماضية للمنطقة لتقديم واجب العزاء لأسرة غطاس الصرف الصحي الذي لقي مصرعه أثناء تطهيره بالوعة صرف بالمنطقة.



وأكد المحافظ أنه قبل البدء في رصف أي شارع يجب الإنتهاء أولا من إدخال كافة الخدمات والمرافق به، من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز، قائلا: "وعدت الناس برصف الشارع وما دمت وعدت أنفذ لاني مكلف بخدمتهم".