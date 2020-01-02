AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية

الخميس 02/يناير/2020 - 05:30 م
. 6 ملايين جنيه لرصف
. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء الفوري في رصف شارعي المراغي و خروعة بمنطقة خورشيد التابعة لحي منتزه أول بتكلفة 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اللواء محمد الشريف بشوارع منطقة خورشيد لتفقد وضع منظومة الرصف ومدى تصريف مياه الأمطار ومعدلات النظافة بالمنطقة، وبحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وجاء قرار المحافظ إستجابة لمطالب أهالي منطقة خورشيد، عقب زيارة المحافظ الفترة الماضية للمنطقة لتقديم واجب العزاء لأسرة غطاس الصرف الصحي الذي لقي مصرعه أثناء تطهيره بالوعة صرف بالمنطقة.

وأكد المحافظ أنه قبل البدء في رصف أي شارع يجب الإنتهاء أولا من إدخال كافة الخدمات والمرافق به، من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز، قائلا: "وعدت الناس برصف الشارع وما دمت وعدت أنفذ لاني مكلف بخدمتهم".
استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية
استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية
استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية
استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية
استجابة لمطالب الأهالي.. 6 ملايين جنيه لرصف شارعين بالاسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصف أحد شوارع سيدي غازي في كفر الشيخ بـ البلاطات الخرسانية

تخصيص 156 مليون جنيه لرصف وتطوير طرق القليوبية

استجابة للأهالي.. الجيزة تعلن رصف شوارع الثلاثينى وعثمان محرم والدكتور ومتفرعاته

بشرة خير لسكان مشروع ابني بيتك بالعريش

محافظ الغربية يوجه رئيس حي ثان طنطا بإنهاء رصف 10 شوارع

العمل عبادة.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لأسرة غطاس مات أثناء تطهيره بالوعة صرف صحي

ترشيحاتنا

مذيعة شهيرة تبكي على الهواء بعد وفاة نجوى قاسم | شاهد

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

رجل أعمال سعودي يدفع رشوة 4 ملايين ريال لوضع أمه على قوائم الإرهاب | تفاصيل

شاهد.. صورة نادرة لـ هيثم أحمد زكى وجدته والدة الراحلة هالة فؤاد

الضيف المنفلت.. خبير إعلامي يفتح النار علي مرتضى منصور بسبب قناة الزمالك

لأول مرة .. "الكبسولة" يفضح الجماعة الإرهابية ويعرض تسريبات لأحد قياداتها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور