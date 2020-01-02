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سالمونيلا حكاية أغنية أشعلت مواقع التواصل .. الجمهور يستعين بـ هنيدى واللمبى لمواكبة التريند.. وتميم يونس يرد على اتهامات إهانة المرأة

الخميس 02/يناير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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أحمد عمر
ظهور العسيلى يجعلها حديث المستمعين
والغنية تثير الجدل على فيسبوك وتويتر ويوتيوب

فى ساعات معدودة نحج تميم يونس صاحب أغنية " سالمونيلا" فى الاستحواذ على اهتمام الجمهور، منذ طرحه للاغنية التى أثارت الجدل بشكل كبير، وبسبب هذا الجدل وحالة النقد والاعجاب التى صاحبت الاغنية من المستمعين ، نجحت الأغنية فى تصدر موقع تويتر، وموقع يوتيوب.

كان من بين عوامل الجذب للاغنية بالإضافة الى كلماتها المختلفة التى أثارت الجدل ، وانقسام المستمعين حولها ، ظهور محمود العسيلى فى مشهد لا يتعدى الثوانى فى الكليب.

الأغنية استحوذت على الكوميكس على موقع فيسبوك وتويتر ، وكان من أبرز اللقطات المستخدمة من الاعمال الفنية على الاغنية ، فيلم اللمبى لـ محمد سعد والالمانى لمحمد رمضان ، وهمام فى أمستردام لمحمد هنيدى.

أما على موقع تويتر فانتشر الانقسام بين المستمعين على الأغنية وهو ما جعلها الاكثر بحثًا وتداولًا على الموقع ، فقد أعجب البعض بالاغنية، وآخرون يرون انها ضد المرأه ، وهو ما جعل صاحب الاغنية يرد.

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلًا: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".

وأضاف: "بالعكس الأغنية المقصود بيها أنى أتريق على الشاب اللى بيقى رومانسى أوى كون البنت تقوله لا يتجنن ويبقى باين جدًا أنه مجنون ويبتدى أنه يشتم فى البنت ويقول عليها كلام مش حقيقى أو يعاملها وحش وأنها فيها نقص.. ما كنش ينفع أكتب الكلام فى سكريبت الأغنية لأن ده هيفضح فكرة الأغنية ويبوظ المفاجأة اللى فيها.. أنا بهزر وبحب الهزار.. وكل سنة وأنتم طيبين".

أما على يوتيوب تمكن تميم يونس، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحه أغنية سالمونيلا، خلال الساعات الماضية.

واحتلت الأغنية المركز الثانى فى القائمة التى تضم 50 فيديو هي الاعلى مشاهدة فى مصر ، بعدما حققت ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى غضون ساعات وهى من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.
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