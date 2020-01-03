قناة الزمالك تثير مخاوف خبراء الإعلام .. ليلى عبد المجيد: يجب مراعاة الضمير المهني.. صفوت العالم: الخطر في طريقة تعامل رئيس النادي مع الخصوم.. والمرسي: ننتظر برامج تليق بالجماهير

صفوت العالم : هناك خطورة من طريقة تعامل مرتضى منصور مع الخصوم

ليلى عبد المجيد: الألتراس حول الرياضة لحرب ومن حق الزمالك إطلاق قناته

محمد المرسى : نحن فى انتظار قناة تليق بجماهيرية نادى الزمالك



الإعلام الرياضى من أهم أوجه الإعلام فى الوقت الحالى وله جماهيرية عريضة ، وأصبح من المهم ان يبرز كل نادى نشاطاته المختلفة عبر نافذة اعلامية، ومؤخرا أقدم نادى الزمالك على التعاقد مع قناة dmc على إطلاق قناة جديدة تحمل اسم النادى ومع اقتراب افتتاح القناة نرصد آراء الخبراء ..



قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه ينتظر ما سوف يفعله رئيس نادى الزمالك فى قناة الزمالك، موضحا ان لديه ملاحظات على أداء المستشار مرتضى منصور فى الاعلام وعندما يكون لديه قناة فهناك خطورة من طريقة تعامله مع المنافسين.



وأضاف "العالم" لصدى البلد: ليست هذه أخلاق الرياضة ما يحدث الأن، وفى السنوات الاخيرة بسبب أداء مرتضي منصور خلق تعصب شديد لجماهير نادى الزمالك لأن الجماهير العادية عندما تجد رئيس النادى يتحدث تسانده على الخطأ ليحققوا مكاسب رياضية.



وأكد أن رئيس نادى الزمالك هو الضيف المنفلت الذى جعل لغة الشارع هى لغة الاعلام، لافتًا إلي أن الإعلام الرياضى به مشكلات كبيرة أخطرها أن الشخصيات المنفلتة من الضيوف لا يوجد من يوقفها.



وأشار إلي أن أداء المذيعين به خطورة شديدة لأن مقدم البرنامج طوال فترة برنامجه يتحدث كيفما يشاء ويوصف اللاعبين والمدربين بما يريد انتشاره والاتجاه الرياضى يغلب عليهم وهذا غير مهنى.



ونوه لضرورة وجود اعلامين رياضيين محايدين ينمون روح المنافسة الشريفة ويعظمون القيم الأخلاقية للرياضة وحريصون على عدم إثارة الفتن والخلافات بين الفرق الرياضية المتنافسة.



وفى سياق آخر قالت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة ، إنه من حق الأندية أن يكون لديها قنوات، ونادى الزمالك له جماهيرية كبيرة لكن الأداء يتم تقييمه من الإعلاميين فى ضوء معايير مهنية مع احترام الأكواد التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وأضافت ليلى عبد المجيد لصدى البلد أن الرياضة تعلم قيم التسامح والمنافسة الشريفة لكن بعض البرامج تحولها لوسيلة للتعصب والعنف والمشاكل التى وصلت فى بعض الفترات لإساءة العلاقات مع الدول الشقيقة نتيجة لتدخل بعض المدربين او الاعلاميين فى التعليقات على الماتشات.



و أشارت إلى أن مقدمي البرامج الرياضية ليسوا من الإعلاميين ، أغلبهم من اللاعبين القدامى والمدربين الذين لا يعرفون شيئًا عن قواعد الإعلام.



وأضافت أستاذة الإعلام أنه لا يمكن الاعتماد على القانون ومواثيق الشرف، لكن يجب تنشئة الاعلامى على المعايير الأخلاقية ولابد من وجود الضمير المهنى.



وأكدت أن الإعلام الرياضى بدأ فى التحسن بعد ان كانت الأجواء غير صحية، فى ظل ان الرياضة هدفها نبيل وتعلم القيم والمبادئ ففى النهاية منافسة شريفة وليست حرب.



ولفتت ليلى عبد المجيد إلى أن الألتراس عندما كان متواجدا صور الإعلام الرياضي ان الرياضة عبارة حرب وناس تموت ،وملاعب بتتكسر وكان الإعلام يلعب دورا فى تأجيج هذه الأمور.



من جانبه قال الدكتور محمد مرسى ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه فى الفترة السابقة كانت أكثر البرامج خروج عن المهنية والأخلاقيات هى البرامج الرياضية.



وأضاف مرسى لصدى البلد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ عدة إجراءات ضد هذه القنوات فقد أصدر قرارات بوقف بعض البرامج والمذيعين وقاموا بنوع من التحايل بأن يتغير اسم البرنامج أو الانتقال لقناة جديدة .



وأكد أنه ينتظر قناة رياضية تقدم جميع أنواع الرياضة التى يقدمها نادى الزمالك بشكل مهنى وأخلاقى، وأن تقدم كل الأنشطة الرياضية بجانب كرة القدم لنصنع لهذه الألعاب جماهيرية .



وأشار إلى أنه من حق مرتضى منصور كرئيس نادى الظهور وتمنى أن يحد من العصبية والتجاوز من خلال حديثه خاصة أنه يقوم بإنجاز كبير داخل النادى من منشآت وملاعب .



ولفت للتخوف من الصورة الذهنية المأخوذة عنه من العصبية والأخطاء فى الألفاظ وتوجيه الإهانات لبعض الناس، ويمكن التحكم فى هذا الأمر لانه شخصية لها وزن فى مجال الرياضة والعمل العام .



وتمنى التوفيق للقناة وأن تكون اضافة للقنوات الرياضية ولا تكون خصم لأى نادى وتراعى الأخلاق الرياضية فى برامجها ولا تتعرض للأذى لحكام أو لاعبين .