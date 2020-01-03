S5 يثير فضول الشباب المصري.. تفاصيل

"بأقل سعر ممكن وأفضل امكانيات" هكذا وصف مستخدمي هاتف انفينكس الجديد S5 ، الهاتف الذي جاء ليغير مفاهيم الفئة المتوسطة في السوق المصري.



وتطلق انفينكس مع بداية العام الجديد 2020 مجموعة عروض متميزة للمستهلك المصري من خلال فروعها ومنصات التجارة الإلكترونية.



عند شراء هاتف انفينكس من فروع الشركة تحصل على باوربنك هدية، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 2 يناير، وعندء شراء الهاتف من منصات التجارة الإلكترونية يحصل المشترى على هدايا متنوعة بجانب أنه في حال شراء ACCSESORIES يمكنك الحصول على القطعة الثانية بنصف الثمن.



وحرصت انفينكس في هاتفها الجديد S5 على وضع أفضل امكانيات في فئة سعرية في متناول جميع مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بما يحقق طموحاتهم في هاتف ذكي متميز بموصفات عالية من الناحية التقنية وجدتها لأول مرة في الفئة المتوسطة بحسب من جربوا الهاتف بالسوق المصري وهي:





تصميم انيق وشبابي



جاء تصميم هاتف S5 الجديد انيق وشبابي يعكس رؤية شركة انفينكس التي تهتم بتفاصيل المستهلك المصري ، بألوان جديدة هي السماوي الكريستالي، والأسود السديم والبنفسجي وخطوط مستوحاة من الطبيعة وطيور Quetzal النادرة، لتحقيق الإلهام في الحياة والتأكد من تقديم ألوان وأنماط التدرج بشكل مثالي على الأجهزة ، حيث استثمرت فرق البحث والتطوير في Infinix جهودًا هائلة وتغلبت على الكثير من الصعوبات لتحقيق ذلك.



ويعد تصميم S5 بمثابة بيان عن كيفية تأثير Infinix على الجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات.





Punch-hole Screen





أحد أبرز مميزات S5 هو شاشة HD + Punch-hole مقاس 6.6 بوصة الكاملة، مع كاميرا على شكل ثقب مما يجعله الهاتف الذكي الوحيد في السوق المصري بسعر 2999 جنيه بهذه الخاصية المتقدمة، وتعتمد شاشة Punch-hole على تصميم أقل حجمًا ، مما يسمح لـ S5 بتحقيق نسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90.5٪، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 التي تتبع اتجاهات شاشة السينما الحالية ، لذلك يوفر S5 للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة للألعاب والفيديوهات، ولثقة انفينكس في جودة الشاشة أعطت ضمان لمدة 100 يوم على الشاشة حيث يتم تغييرها مجانا خلال تلك الفترة.



بجانب دقة مستشعر بصمة الأصبع، ومستشعر بصمة الوجه الذي يعمل بشكل مثالي.





كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل بخاصية الذكاء الاصطناعي



يتميز S5 بكاميرا سيلفي AI داخلية 32 ميجابكسل مع بكسل أكبر بحجم 1.6 ميكرون وفتحة عدسة F2.0 وتقنية بكسل فائقة 4 في 1.

فعندما يلتقط المستخدمون صورًا ، تنفذ الكاميرا الذاتية In-Display AI تلقائيًا تأثير 4 في 1 استنادًا إلى قيمة ISO ، مما يتيح للمستخدم التقاط صور سيلفي حادة وواضحة خاصة في الإضاءة المنخفضة، حيث أن تكنولوجيا HDR + الجديدة على S5 هي عبارة عن مزيج من التعرف على الوجوه والتعرف الذكي على المشهد، بجانب أن تقنية AI HDR تمكن المستخدمين من التقاط صور مثيرة للإعجاب وفنية، ليصبح S5 "سيد السيلفي" بلا منازع، كما تدعم كاميرا السيلفي لـ S5 وظيفة 3D Face Beauty المُحدثة وتوفر 4 خيارات حصرية للسماح للمستهلكين بتخصيص أسلوب جمالهم.



4 كاميرات خلفية

ويأتى S5 بـ 4 كاميرات خلفية بخاصية AI وفلاش رباعي، تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera ، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens للمستخدم صور أكثر دقة ومقاطع فيديو متنوعة من زوايا مختلفة وهو ما يعد قفزة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالجيل الأخير من نفس الهاتف.





ذاكرة داخلية ضخمة

يأتى الهاتف بذاكرة داخلية ضخمة بسعة 128 جيجابت، كما يدعم شريحتين اتصال وكارت ذاكرة حتى 256 جيجابت ليتيح للمستخدم تحميل الفيديوهات بدقة عالية ومساحات كبيرة وقضي على قلقه من امتلاء الذاكرة.



هذا بجانب ذاكرة عشوائية 6 جيجارام وهي متفردة فى هذه الفئة السعرية حيث تتيح للمستخدم استخدام أكبر عدد من التطبيقات في ذات الوقت دون التأثير على سرعة الجهاز.



نظام XOS المتميز من انفينكس



طورت انفينكس بشكل كبير نظام تشغيلها XOS وهو ما يجعل أداء الهاتف سلس وسريع، بجانب استخدام اندرويد 9 والذي سيتم تحديثه قريبا إلى اندرويد 10 ، حيث تهتم انفينكس دائمًا بتحديث السوفتوير الخاص بأجهزتها



بطارية بقوة 4000 مللي أمبير



ويأتي S5 ببطارية كبيرة بقوة 4000 مللي امبير مع إمكانية Xcharge (الشحن الذكي)، الذي يقوم بتوفير الطاقة وإدارتها بشكل ذكي، بجانب معالج MediaTek Helio P22 ويعمل على نظام AndroidTM 9 Pie، وهو متوفر على منصات التجارة الإلكترونية ومحلات البيع المباشر بسعر 2999 جنيه.