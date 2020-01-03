كحة النوم.. علاجات طبيعية تخلصك من السعال في 5 دقائق.. عادة تفعلها الكثير من السيدات أثناء الغسيل تضر بصدر الطفل.. واحذري المضادات الحيوية

علاجات طبيعية تساعد على علاج السعال في 5 دقائق

5 خطوات للتقليل من أثار نوبات السعال

تجنبي إعطاء المضادات الحيوية لعلاج السعال لأطفالك لهذا السبب

عادة تفعلها الكثير من السيدات أثناء الغسيل سبب إصابة طفلك بالسعال



يعد السعال من أكثر الأمور المزعجة للمريض ولمن حوله فهل تعانى من الكحة ويزداد الأمر سوء خلال الليل إليك مجموعة علاجات طبيعية تخلصك من الكحة أثناء النوم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .



عادة تصيب طفلك بالسعال



تقع العديد من ربات المنزل فى خطأ أثناء غسيل الملابس يصيب طفلها بنزلات للبرد، والحساسية والسعال، وتتشكى من استمرار طفلها فى أدوار الحساسية المتتالية، وفي هذه الحالة عليك البحث فى هذه العادة الخاطئة أثناء غسيل الملابس ،والعمل على تجنبها والبحث عن حلول بديلة وأفضل تقى طفلك من الحساسية ونزلات البرد.



كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية ،عن خطأ شائع يسبب السعال المستمر للأطفال وهو نوع مسحوق الغسيل، والمنظفات المزيلة للبقع.



ووفقا لما نشرته الصحيفة ،أن ربات المنازل تستخدم، مساحيق لتنظيف الملابس أحيانًا تكون ذات روائح قوية حتى تزيل كل البقع و تصبح الملابس ذات رائحة نفاذه، إلا أن تلك الرائحة قد تسبب السعال في بعض الأحيان بسبب قوتها.



المضادات الحيوية لا تساعد في علاج السعال



على الجانب الآخر وعن طرق علاج السعال توصلت دراسة علمية إلى أن المضادات الحيوية لا تساعد في علاج السعال ونزلات البرد لدى الأطفال، و يتوجه الوالدين للطبيب عندما يبدأ الطفل في السعال على أمل منهم أن يتمكنوا من إعطاء الدواء لتهدئتهم.



ويقول العلماء إن علاجات السعال تبذل أقصى ما في وسعها للوقاية من العدوى الفيروسية الشائعة، إلا أن مجموعة من الدراسات السابقة تبين أن تأثير المضادات الحيوية على عدوى التنفس لدى الأطفال قد لا تكون جيدة للأطفال.



علاجات سريعة للسعال



بعيدا عن المضادات الحيوية إليك علاجات سريعة للسعال يقدمها موقع برايت سايد



-أخلطى الليمون والعسل فى كوب من الماء الدافىء فيعد الليمون يعد من المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين "C" أما العسل فهو مضاد للالتهابات.



- تناولى مزيج البرتقال والجزر فكلاهما أكثر غنى بالعديد من العناصر الغذائية التى تقاوم نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي ورفع كفاءة مقاومة مختلف الأمراض.



- تناولى اليانسون مع العسل يعمل على تهدئة الكحة القوية.



-أخلطى الحبة السوداء أو النعناع مع العسل فى كوب من الماء الدافىء وقومى بإعطائه لطفلك



-عسل النحل .. يعد من الأطعمة التي تفيد الجسم والجهاز المناعي للأشخاص، لذلك يساعد العسل على تلطيف وتسكين الألم في الحلق، كما يعد من الطرق الطبيعية لعلاج الكحة عند الحامل حيث يساعد في تخفيف الألم والكحة.



الزنجبيل.. يحتوي الزنجبيل على مواد تحارب وتهدأ من الكحة وآلام الحلق ومن الممكن أن تستخدمي هذه الطريقة لعلاج الكحة عند الحامل وذلك عن طريق نقع ملعقتين من الزنجبيل الطازج المبشور في كوبين من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة،





علاجات تخلصك من السعال



بعيدا عن العلاجات الطبيعية السابقة هناك مجموعة خطوات بسيطة تساعد على التخلص من السعال إليك أبرزها وفقا لوقع برايت سايد



-ضعي بضع قطرات من الميرامية أو زيت الزعتر إلى ماء الاستحمام وسوف تساعد هذه الأبخرة على فتح المجاري الهوائية وتهدئة التهاب الحلق .



-ضعي أجهزة ترطيب الهواء التي ينبعث منها بخار الماء أو البخار الساخن لتخفيف أعراض السعال و لكن يجب توخي الحذر من مستويات الرطوبة .



- لا تعطى طفلك عصير البرتقال لأن العصائر الحمضية ستسبب ألما في الحنجرة الملتهبة .



- من الممكن استعمال أدوية السعال المعتادة لعلاجه ولكن تذكري دوما استشارة الطبيب قبل استعمال أي دواء .

