إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

شهد طريق جرجا الزراعي بسوهاج، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام قرية الدويرات دائرة مركز المنشاه أسفر عن إصابة 9 اشخاص، وتم الدفع بـ 4 سيارات اسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفي سوهاج العام.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بحدوث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق "سوهاج – جرجا" الزراعي امام مدخل قرية الدويرات مركز المنشاه.



وانتقل الي مكان الحادث مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص إصابة كل من عبد المسيح فاخر، 38 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، صباح فاخر، 40 عاما مصابة بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وماري سليم، 50 عاما، دميانه عزمي، 13 عاما، وشنودة عزمي، عامين، دميانة عبد المسيح، 25 عاما، ايلاريا عبد المسيح، 3 سنوات، لوسنتا عبد المسيح، 3 سنوات، ماري عبد المسيح، 5 سنوات مصابين بسحجات وكدمات بالجسم.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

