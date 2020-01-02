وكيل صحه الدقهلية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بمنية سمنود .. صور

قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحه بالدقهليه اليوم الخميس يرافقه فريق من الطب العلاجي و الوقائي بالمديريه في حضور النائب فوزي فتى و الدكتور أسامه الشحات نقيب أطباء الدقهليه و رجال المجتمع المدني بمركز أجا بافتتاح قسم العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة منية سمنود و الذي تم تجهيزه بالجهود الذاتيه بتكلفه إجماليه حوالي مائه وخمسين ألف جنيه.



فيما يحتوي القسم على أحدث الأجهزه الطبيه و ما يكملها من تجهيزات مساعده منها 3 لمبات أشعه تحت حمراء بحواملها و 4 أسره علاجيه و4 ترابيزات علاجيه وجهاز مساج كوري و3 اجهزة تنبيه كهربي عضلي وجهاز عجلة كتف استانليس و2 جهاز ويدج و4 أجهزة موجات فوق صوتيه بالإضافه لجميع التجهيزات غير الطبيه المساعده و الأثاث.



وفي نهاية الزياره وجه وكيل الوزاره الشكر لرجال المجتمع المدني بأجا على ما يقدمونه من دعم و تعاون مع منظومة الصحه بالدقهلية.



وأكد وكيل الوزارة على حسن معاملة المرضى و تقديم أعلى مستوى من الخدمه الطبيه من أجل صحه أفضل لأبناء الدقهليه .