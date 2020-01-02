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محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير المناطق الصناعية

الخميس 02/يناير/2020 - 05:58 م
محافظ قنا يعقد اجتماع
محافظ قنا يعقد اجتماع لمناقشة تطوير المناطق الصناعية
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يوسف رجب
عقد اللواء أشرف غريب الداودى- محافظ قنا والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الأعمال التي سيتم تنفيذها لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

و أشار محافظ قنا، إلى أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر يهدف لتطوير عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بقفط وهى رفع كفاءة محطة المياه لتصل إلى 120 لتر/ثانية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم قطاع الكهرباء بمغذي رابع وعدد 10 أكشاك محولات قدرة 500 ك.ف.أ.

وأضاف محافظ قنا، وفي المنطقة الصناعية بهو نجع حمادى سيتم استكمال المرحلة الأولى لعدد من المشروعات وهى تأهيل شبكة المياه وإنشاء وحدة مدمجة قدره 5000 م3 وتوريد عدد 10 أكشاك محولات قدرة 500 ك.ف.أ.

جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بقفط وهو بنجع حمادى تضم 286 مصنعا منها 60 مصنعا منتج و 115 مصنعا في مرحلة الإنشاء و 111 مصنعا في مرحلة استخراج الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاء، ويبلغ اجمالي التكلفة المالية لهذه المصانع 2 مليار و 975 مليون جنيه وسوف تساهم في توفير فرص عمل لعدد 14516 شابا وفتاه من أبناء المحافظة.
محافظ قنا يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير المناطق الصناعية
محافظ قنا يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير المناطق الصناعية
محافظ قنا يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير المناطق الصناعية
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