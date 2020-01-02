بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء .. صور

قررت مديرية الصحة بشمال سيناء إعادة توزيع نقاط فحص المبادرة الرئاسية ” ١٠٠ مليون صحة ، باستراتيجية عمل جديدة .



وكلف الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق لنقاط الفحص لأماكن الفئات ذات الاحتياجات الخاصة مع اهمية التواصل الفعال بين فريق اشراف المديرية ومديري الادارات بصفة يومية.



ووجه شوكة ، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية الاوقاف لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية المبادرة، وأكد على ضرورة تكثيف عمل الرائدات الريفيات خلال الفترة الحالية .



من جانبها استعرضت ، الدكتوره انتصار سري، مدير الرعايه الصحية الأساسية منسق عام الحملة الموقف العام بالمبادرة الرئاسية وما تم فحصة واحتياجات المرحلة القادمة الي جانب اهمية استمرار التنسيق والمتابعة و توجيه الحالات الايجابية الي اماكن الإحالة والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.



واشار فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام، الى تكثيف الدعاية الاعلامية والحملات التوعية بما يواكب استراتيجية العمل الجديدة من جهه اخرى والتنسيق لنقاط فحص جديدة



وأوضح عثمان ، ان تكليفات مدير مديرية الصحة بالمتابعة والتنسيق اليومي تستهدف مزيدا من الجهد لإنجاح الحملة مشيرا إلى حق المواطن السيناوي في الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة لدعم صحة المرأة المصرية.

