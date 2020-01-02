AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء .. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 06:00 م
بشرى سارة لذوي الاحتياجات
بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
قررت مديرية الصحة بشمال سيناء إعادة توزيع نقاط فحص المبادرة الرئاسية ” ١٠٠ مليون صحة ، باستراتيجية عمل جديدة .

وكلف الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق لنقاط الفحص لأماكن الفئات ذات الاحتياجات الخاصة مع اهمية التواصل الفعال بين فريق اشراف المديرية ومديري الادارات بصفة يومية.

ووجه شوكة ، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية الاوقاف لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية المبادرة، وأكد على ضرورة تكثيف عمل الرائدات الريفيات خلال الفترة الحالية .

من جانبها استعرضت ، الدكتوره انتصار سري، مدير الرعايه الصحية الأساسية منسق عام الحملة الموقف العام بالمبادرة الرئاسية وما تم فحصة واحتياجات المرحلة القادمة الي جانب اهمية استمرار التنسيق والمتابعة و توجيه الحالات الايجابية الي اماكن الإحالة والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

واشار فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام، الى تكثيف الدعاية الاعلامية والحملات التوعية بما يواكب استراتيجية العمل الجديدة من جهه اخرى والتنسيق لنقاط فحص جديدة

وأوضح عثمان ، ان تكليفات مدير مديرية الصحة بالمتابعة والتنسيق اليومي تستهدف مزيدا من الجهد لإنجاح الحملة مشيرا إلى حق المواطن السيناوي في الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة لدعم صحة المرأة المصرية.
بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء .. صور
بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء .. صور
بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول يوم عمل.. محافظ الغربية يجتمع بمقدمي الخدمات الصحية

في 144 وحدة .. تعرف على موعد المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ببني سويف

تحديد 43 مقرا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء | والتنسيق مع الجهات المشاركة والداعمة

144 وحدة صحية ببني سويف لفحص 464 ألف سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة

متابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بسيناء

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بشمال سيناء

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية.. منى فاروق تتألق في أحدث ظهور من بيروت

قرارات جديدة للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

ضبطه والد حبيبته بشقتها .. مصرع شاب سقط من الطابق السادس فى الجيزة

زيسكو الزامبى يدعم صفوفه بصفقة قوية قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

خناقة في مباراة حرس الحدود وبيراميدز | تعرف على السبب

رجل أعمال سعودي يدفع رشوة 4 ملايين ريال لوضع أمه على قوائم الإرهاب | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور