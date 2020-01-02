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محافظات

وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية.. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 06:06 م
وزيرة الصحة تشيد
وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية
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شمس يونس
أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدل تنفيذ الأعمال والتجهيزات الجارية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، لأعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وراجعت الوزيرة الرسومات الهندسية للمستشفى، وأكدت على تطوير المستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، كما وجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات، مشيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة، كما وجهت أيضًا بسرعة تسجيل المستشفى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل فور الانتهاء من الأعمال.

وأشارت إلى أن المستشفى يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، وأوضح أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سرير غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

كما تفقدت أعمال التطوير بالمبنى القديم للمستشفى والذي سيصبح مركزًا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية.. صور
وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية.. صور
وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية.. صور
وزيرة الصحة تشيد بمعدل تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى البياضية.. صور
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