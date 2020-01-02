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برلمان

مستقبل وطن يطلق عددا من الخدمات لأهالي الوراق في احتفالية كبرى

الخميس 02/يناير/2020 - 05:41 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، احتفالية كبرى بمنطقة الوراق تم خلالها إطلاق عدد من الخدمات التي يقدمها الحزب لأهالي الوراق.

شارك فى الاحتفالية قيادات حزب مستقبل وطن وعلى رأسهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وعادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، النائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، أحمد قطب أمين مساعد الحزب بأمانة الجيزة، محمود أبو موسى أمين مساعد الحزب بأمانة الجيزة، النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب عن الوراق وأوسيم، النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هند الزمر أمينة الإعلام بالحزب أمانة الجيزة، محمد سلطان أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن أمانة الجيزة، وماجدة أمين أمينة المرأة بالحزب.

وكشف عمرو هندي، أمين تنمية الموارد بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الاحتفالية شهدت إطلاق مبادرة شتاء دافئ بمنطقتي الوراق وأوسيم وكذلك القوافل الطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمختلف التخصصات، فضلًا عن تقديم الدعم المادي لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أنشطة حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد فى خدمة الشعب المصري تعكس تكاتف الشعب المصري العظيم فى مواجهة المواقف الصعبة، مؤكدًا أن تضافر الشعب المصري ووجود جيش قوي وشرطة باسلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي شهادة ضمان لتحقيق مصرنا الحبيبة لنهضة حقيقية رغم كل ما يحاك ضدها من مؤامرات.
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