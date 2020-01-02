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برلمان

مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بحدائق الأهرام

الخميس 02/يناير/2020 - 05:43 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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ماجدة بدوى
وزع حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الجيزة، عددا من البطاطين على الأسر الاكثر احتياجا، ضمن حملة "شتاء دافئ"، بمنطقتى حدائق الأهرام والطوابق، وهي الحملة التي أقيمت تحت رعاية المهندس عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، والدكتورة صبورة السيد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، والنائبة مايسه عطوه عضو حزب مستقبل وطن.

وأكدت الدكتورة صبورة السيد، الأمين المساعد لأمانة الجيزه بحزب مستقبل وطن، أن الحملة تأتى بناء على تعليمات رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد ونائب رئيس الحزب النائب علاء عابد، وتوجيهات عادل ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل آمين تنظيم محافظة الجيزة.

وقالت مايسه عطوه، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعضو حزب مستقبل وطن، إن حملة شتاء دافئ تعبر بشكل كبير عن سياسة حزب مستقبل وطن الحريصة كل الحرص على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين على أرض الواقع والاطلاع على احتياجاتهم الفعلية.

أشارت إلى أن حملة شتاء دافىء تأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب فى مساندة الحكومه من أجل سد احتياجات المواطن المصرى، ودعم ومساندة الدوله فى مشروعاتها الخدمية للمواطنين خاصة أن المبادره تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.
مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بحدائق الأهرام
مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بحدائق الأهرام
مستقبل وطن يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بحدائق الأهرام
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