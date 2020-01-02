أمطار غزيرة وصقيع في أول أيام نوة رأس السنة بالإسكندرية.. صور

تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية إلى موجة الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، في أول أيام نوة رأس السنة المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.



ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



وفي سياق متصل، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن رغم سوء الأحوال الجوية.



ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.