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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد الميليشيات الموالية لـ إيران: سوف تندمون

الخميس 02/يناير/2020 - 05:44 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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شيماء مصطفى
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، إنه من المتوقع المزيد من الهجمات التي تشنها القوات الموالية لإيران، ضد القوات الأمريكية.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، حذر إسبر كتائب حزب الله من أي عمل استفزازي آخر، مؤكدًا أنهم سوف يندمون على ذلك.

وكان مارك إسبر أعلن أن البنتاجون سينشر مزيدًا من القوات في المنطقة، لمواجهة الأحداث المتوترة في العراق، بعد مهاجمة عناصر ميليشيات عراقية موالية لإيران السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإنه تم إبلاغ 500 من القوات الأمريكية في الكويت بالاستعداد. وتم إبلاغ 4 آلاف جندي أمريكي من قوات الإنذار، بحزم حقائبهم لنشر محتمل في الأيام المقبلة، بعد أن حاول مئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، أجّل زيارته التي كانت مقررة إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، والبقاء في العاصمة واشنطن لمتابعة الأوضاع في العراق.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها المسؤولية الكاملة.

وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعدما قتلت إيران مقاولًا أمريكيًا وجرحت العديد في هجوم كركوك.. ردنا بقوة كما سنفعل دائما".

وأضاف "الآن تقوم إيران بتدبير هجوم على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف تتحمل المسؤولية الكاملة"، مطالبًا القوات الأمنية في العراق بحماية السفارة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة أخرى، أن إيران ستدفع ثمنا باهظا؛ حال وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في السفارة الأمريكية في بغداد.
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