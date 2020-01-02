بالأسماء| مجلس جامعة بني سويف يوافق على ترقية 26 عضو هيئة تدريس

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم (178) المنعقدة بتاريخ 31/12/2019 برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على ترقية (26) من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون (49) لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه، وطبقا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.



ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة لهم مع تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا.



بيان بالمتقدمين للتعيينات وترقيات أعضـاء هيئـة التدريـس علي النحو التالي :-



التعيين في وظيفة أستاذ (منح لقب علمي)



د/احمد عبد الله حسن البري الطب البشري الفارماكولوجيا أستاذ مساعد أستاذ

د/عبير أحمد عبد المنعم عبد الباقي الطب البشري الميكروبيولوجيا أستاذ مساعد أستاذ

د/تامر محمد نبيل سيد علي الطب البشري الجراحة العامة أستاذ مساعد أستاذ

د/سهام يس أحمد عبد العليم التربية أصول التربية أستاذ مساعد أستاذ

د/دينا اسماعيل عطية الطب البشري الأمراض المتوطنة أستاذ مساعد أستاذ



التعيين في وظيفة أستاذ مساعد (منح لقب علمي)



د/هبة البدوي محمد حماية الآداب الفلسفة مدرس أستاذ مساعد

د/عبير أحمد علي أحمد التربية المناهج وطرق التدريس مدرس أستاذ مساعد

د/جيهان أحمد حلمي ابراهيم التربية علم النفس والصحة النفسية مدرس أستاذ مساعد

د/شرين السيد المتولي إبراهيم التمريض التمريض الباطني والجراحي مدرس أستاذ مساعد

د/جون نافع فيليبس سليمان الصيدلة الكيمياء العضوية الصيدلة مدرس أستاذ مساعد

د/ولاء سمير عبد الفتاح محمد طب الأسنان الأشعة مدرس أستاذ مساعد

د/أمنية حسن عبد الرحيم طه الهندسة العلوم الأساسية مدرس أستاذ مساعد



التعيين في وظيفة مدرس



الطبيب/ياسر أحمد عبد الرحيم عبد القادر الطب البشري جراحة المخ والأعصاب مدرس مساعد مدرس

الطبيب/جابر فكري جنيدي محمد الطب البشري الهستولوجيا مدرس مساعد مدرس

السيدة/شرين سعيد جودة أحمد التمريض تمريض الأطفال مدرس مساعد مدرس

السيد/إيهاب السيد بدير الدوماني الدراسات العليا للعلوم المتقدمة التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مدرس مساعد مدرس

السيد/أسامة فاروق علي عبد المجيد التربية طرق تدريس لغة انـجليزية مدرس مساعد مدرس

السيدة/بركة فام مري بشاي التمريض تمريض الأطفال مدرس مساعد مدرس

السيد/محمد أبو السعود عبد الظاهر على الدراسات العليا للعلوم المتقدمة علوم البيئة والتنمية الصناعية مدرس مساعد مدرس

السيدة/نعمة سيد شعبان محمد الطب البيطري الأدوية مدرس مساعد مدرس

السيدة/سماح مصطفى عبده ابراهيم علوم ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقة البصرية مدرس مساعد مدرس



التعيين في وظيفة مدرس مساعد



الطبيب/محمد سعد عبد العزيز محمد يوسف الطب البشري جراحة المخ والأعصاب معيد مدرس مساعد

الطبيبة/إسراء محمد علي عبد الجليل الطب البشري الأمراض العصبية معيد مدرس مساعد

الصيدلاني/محمد سعيد علي علي الصيدلة الكيمياء الحيوية معيد مدرس مساعد

السيدة/مروة محمد محمود حسين الصيدلة الأدوية والسموم معيد مدرس مساعد

السيدة/لورين نصر عزيز جرجس الصيدلة الكيمياء الحيوية معيد مدرس مساعد