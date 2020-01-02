قصور الثقافة تستمر فى إنتاج عروض فرق الأقاليم المسرحية

تستعد الإدارة المركزية للشئون الفنية لإنتاج وتقديم مجموعة من العروض المسرحية لفرق الأقاليم المسرحية خلال شهر يناير الجاري وذلك بالمواقع الثقافية المختلفة .



يأتى في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمسرح باعتباره أبو الفنون، وواحد من أهم أشكال الفنون للتوعية ومحاربة الإرهاب والتطرف .



ففي يوم 2 يناير يقام العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" لفرقة بورفؤاد المسرحية إخراج عمرو كمال على مسرح حي بورفؤاد، ويستمر العرض حتى ٦ يناير الجارى، وفى الفترة من ٨ إلى ١٤ يناير يقدم عرض بعنوان "حكاية ورد" لفرقة الطود إخراج ناصر رمضان على مسرح قصر ثقافة إسنا، ويقدم فى الفترة من ٨ إلى ١٢ يناير عرض بعنوان "العمة والعصايا" لفرقة دشنا تجارب، إخراج حسام القاضي على مسرح مدرسة دشنا الثانوية المشتركة، كما يتم تقديم عرض بعنوان "ناعسة" لفرقة مطروح، إخراج أشرف النوبى على مسرح قصر ثقافة مطروح فى الفترة من ٨ يناير ولمدة ١٠ أيام.



يعرض يوم ٨ يناير ولمده ٧ أيام العرض المسرحى "زعف النخيل" لفرقة فاقوس، إخراج هشام إبراهيم على مسرح قصر ثقافة فاقوس، ويقدم العرض المسرحى "صباحية مباركة" فى الفترة من ٩ يناير حتى ١٣ يناير لفرقة إسنا تجارب، إخراج محمود النجار على مسرح قصر ثقافة إسنا، إلى جانب تقديم عرض بعنوان "باب الفرج" لفرقة القباري تجارب، إخراج إبراهيم حسن على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.



جدير بالذكر ان الهيئة قد انتجت عدد من العروض لفرق الأقاليم المسرحية خلال شهر ديسمبر الماضى وهي "هاااي يا ليلة هووي" لفرقة مصطفى كامل تجارب، إخراج شريف عباس، "إنشودة القمري الحزين" لفرقة أرمنت تجارب، إخراج أحمد يوسف الجمل، "ونيسة" لفرقة قنا تجارب، إخراج محمد محمد المعتصم، "قلب الجبل" لفرقة الأقالتة، إخراج عدلي صالح، "بركات" لفرقة قوص، إخراج عصام رمضان، إلى جانب عرض بعنوان "يوليوس قيصر" لفرقة الجيزة، إخراج زياد يوسف.