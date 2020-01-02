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فن

في ذكرى رحيل كمال حسين.. أبكى نجيب محفوظ.. ولم يذق طعم البطولة

الخميس 02/يناير/2020 - 05:56 م
كمال حسين
كمال حسين
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان كمال حسين الذي قدم عددا من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ الفن بشكل عام. وعلى الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أن براعته في الأداء كانت بمثابة حافز كبير له.

ولد كمال حسين في 10 سبتمبر عام 1927، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1947، في دفعة المعهد الأولى.

ومن أبرز أعماله دوره فى فيلم «بداية ونهاية»، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث قام بدور الابن المتفهم لظروف عائلته الفقيرة، ويعد هذا الدور أهم أعماله على الإطلاق، وكان الأديب نجيب محفوظ صاحب القصة بكى في هذا الفيلم من شدة تأثره بأداء كمال حسين، ويلاحظ أنه لم يقم بأى أدوار بطولة مطلقا حيث حصره المخرجون فى الأدوار المساعدة.

وصلت أعماله الفنية إلى أكثر من 110 أعمال فنية، كان آخرها فيلم «فخ الجواسيس»، عام 1992، مع محمود عبد العزيز، قام بإخراج بعض المسرحيات، وشغل منصب مدير المسرح القومي لفترة، وتزوج من خارج الوسط الفنى وأنجب ابنة تدعى منال.
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