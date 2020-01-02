في 2020.. القاهرة على قائمة بلومبرج بيزنس ويك لأفضل 20 وجهة سياحية عالميا

اختارت مجلة "بيزنس ويك" التابعة لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة ترشيحاتها لأفضل 20 مدينة حول العالم ينصح بزيارتها في العام الجديد للراغبين في قضاء عطلة مميزة نظرا لما تتمتع به المدينة العريقة من طقس دافئ ومناظر طبيعية خلابة، وكونها موطنا لإرث سياحي وحضاري غني ومتنوع يمنح الزائر فرصة جيدة لاستكساف الحضارات القديمة.



وفي تقرير حمل عنوان "أين تذهب في 2020"، أشارت المجلة الأمريكية إلى أن مدينة القاهرة سوف تشهد قريبا حدثا تاريخيا فريدا هو افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الربع الأخير من العام الحالي، وأن المتحف يعد أضخم متحف للآثار في العالم، ومن المقرر أن يضم مجموعات كبيرة من القطع الأثرية العريقة والفريدة يتم عرضها لأول مرة للجمهور بالفخامة اللائقة بها.



وأوضحت أن المتحف الكبير يقام على مساحة تقدر قيمتها بنصف مليار دولار وهو أحد أكبر المشاريع التنموية التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه في سبيل الارتقاء بقطاع السياحة الذي حقق عائدا قياسيا العام الماضي بلغ 5ر12 مليار دولار في يونيو.



ومن المقرر أن يستقبل المتحف الكبير خلال الفترة القادمة ما يقرب من 50 ألف قطعة أثرية جديدة، حيث يستهدف ذلك المشروع الضخم استقطاب 5 ملايين سائح سنويا.