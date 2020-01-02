أول تعليق من حزب أردوغان على إرسال قوات إلى ليبيا

ادعى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم نعمان كورتولموش، أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، لا يعني حربا، بل ضرورة لحماية الأمن القومي.



وقال نعمان في تصريحات إلى شبكة "سي ان ان ترك": "هذه ليست مذكرة حرب. كانت هذه الخطوة يجب اتخاذها. لقد كانت ضرورة للأمن القومي".



وأضاف نائب رئيس حزب أردوغان: "ستقف تركيا ضد التحديات المتواجدة بالبحر المتوسط، كنتيجة طبيعية لهذه الخطوة، تم التصويت عليها اليوم، هذه ليست مذكرة حرب. كانت هذه خطوة يجب اتخاذها. ضروري للأمن القومي".



وكان البرلمان التركي وافق على مذكرة التوافق غير القانونية التي تم توقيعها بين أردوغان وحكومة السراج، والتي تتيح بنشر قوات عسكرية تركية في الأراضي الليبية.



وأصدرت الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة عقب التصويت، أكدت فيه عدم قانونية هذه الاتفاقية من الأساس.