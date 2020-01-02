أطعمة صحية ومشروبات طاقة.. حصاد كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش في معرض للصناعات الغذائية

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة العريش، معرضا للصناعات الغذائية التي أنتجها طلبة قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالكلية علي مدار العام في إطار التطبيق العملي لتصنيع مأكولات خفيفة صحية بديلة، مدونا عليها القيمة الغذائية والسعرات الحرارية وهي سابقة علمية مجتمعية غير معهودة.



وأكد الدكتور خليل إبراهيم خليل، مدرس مادة التغذية، أنه في إطار التطبيق العملي للمادة.. قام الطلاب بتصنيع المأكولات الصحية والخفيفة الصالحة لجميع فئات المجتمع.. وبصفة خاصة الأطفال وطلاب المدارس.. من خامات طبيعية ومواد بيئية معروفة ومفيدة للجميع صحيا.. حيث تتكامل بها جميع العناصر والمواد الغذائية الضرورية واللازمة للجسم بحيث تكون بديلا عن المأكولات الأخرى المشبعة بالمواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة، وبهدف تعديل الاتجاهات الغذائية للمجتمع عامة.. والطلاب خاصة.



مشروب مولد للطاقة



ويتضمن البرنامج العملي التطبيقي في الكلية، إعداد وتجهيز الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتكاملة للمرضى والمجموعات وفي حالات الكوارث والأزمات.. بشرط أن تحتوي على كافة العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم وتوليد الطاقة.



ونجح طلاب الكلية في تصنيع مشروب طازج وطبيعي مولد للطاقة وتقديمه إلى اللاعبين الرياضيين.. كما قاموا بتصنيع حلوي بطريقة صحية ومنزلية بسيطة روعي فيها إنتاج حلوى خاصة لمرضى السكر وأخرى لعلاج النحافة وبعضها لعلاج السمنة، إلى جانب المشاركة في تغذية المرضى بمستشفى العريش العام والحرص على أن تكون الوجبات متكاملة العناصر الغذائية للمرضى وتقوية جهاز المناعة لديهم لمقاومة المرض.



ومن بين التطبيقات التي تم تنفيذها: تقديم وجبات مناسبة للطلاب في مطبخ المدينة الجامعية بالعريش، والمشاركة مع مجموعات الجوالة في تقديم أطعمة مناسبة لها وتلائم أنشطتها وبرامجها، وكذا تنفيذ مشروبات كمكملات غذائية للرياضيين والحالات المرضية، كما تم تجهيز مشروبات تناسب حالة الطقس والحالات الصحية للطلاب لزيادة الهيموجلوبين وتقوية جهاز المناعة ونزلات البرد وعلاج النحافة والسمنة.





معرض للمأكولات



وأقامت الكلية معرض يتضمن المأكولات التي تم تصنيعها تحت رعاية الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة، وافتتحه الدكتور مروان مصطفى حسن عميد الكلية بحضور الدكتور رجب حفني مستشار عام رئيس الجامعة والدكتور محمد السيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية والهيئة المعاونة والعاملين.. إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء وأمناء ومديري العموم كليات وإدارات الجامعة الذين أشادوا بالأداء المتميز للطلاب.. حيث قام الدكتور مستشار عام رئيس الجامعة والدكتور عميد الكلية بتكريم الطلاب المتميزين.