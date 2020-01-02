الشوط الأول .. سموحة يتقدم على المصري بهدف حسام حسن فى الدوري المصري

انتهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحداث الشوط الأول أمام مضيفه المصري البورسعيدي، بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف فى المباراة التى التى تجمع بينهما على استاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الأسبوع 11 من الدوري المصري الممتاز.



سجل الهدف اللاعب حسام حسن مهاجم سموحة فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، ليشعل أحداث المباراة فى الشوط الثاني بين الفريقين حيث يعاني المصري تحت قيادة المدرب المخضرم إيهاب جلال من تذبذب فى الأداء خلال المباريات السابقة.



ويحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.



وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى قبل المباراة لاعبيه بإغلاق صفحة الكونفدرالية والعودة لإستكمال تصحيح المسار المحلي بتحقيق الفوز الثانى على التوالى للتقدم فى سباق مراكز المسابقة بحثًا عن المربع الذهبى.



على الجانب الآخر يسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث واستغلال تعثر المنافس في ظل الصراع النارى بين أندية المربع الذهبي.

