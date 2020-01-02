AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول .. سموحة يتقدم على المصري بهدف حسام حسن فى الدوري المصري

الخميس 02/يناير/2020 - 06:13 م
سموحة والمصري
سموحة والمصري
Advertisements
محمد رشاد
انتهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحداث الشوط الأول أمام مضيفه المصري البورسعيدي، بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف فى المباراة التى التى تجمع بينهما على استاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الأسبوع 11 من الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف اللاعب حسام حسن مهاجم سموحة فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، ليشعل أحداث المباراة فى الشوط الثاني بين الفريقين حيث يعاني المصري تحت قيادة المدرب المخضرم إيهاب جلال من تذبذب فى الأداء خلال المباريات السابقة.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى قبل المباراة لاعبيه بإغلاق صفحة الكونفدرالية والعودة لإستكمال تصحيح المسار المحلي بتحقيق الفوز الثانى على التوالى للتقدم فى سباق مراكز المسابقة بحثًا عن المربع الذهبى.

على الجانب الآخر يسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث واستغلال تعثر المنافس في ظل الصراع النارى بين أندية المربع الذهبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط أول بلا أهداف بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الدوري المصري

الزمالك يحشد أسلحته الهجومية للهروب من كمين طلائع الجيش .. الليلة

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز.. الليلة

بعد سقوطه أمام الجونة والزمالك.. إقالة ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز

طارق يحيى يعلن تشكيل طلائع الجيش لمباراة الجونة بالدورى المصرى اليوم

الدوري المصري..الجونة يتقدم على طلائع الجيش 1- صفر في الشوط الأول

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية.. منى فاروق تتألق في أحدث ظهور من بيروت

مقتل عضو بفرقة الموسيقار سليم سحاب داخل دار أيتام | تفاصيل

أخبار طيبة عن إصابة رمضان صبحي

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. تفاصيل

بعد هروبه من اليابان.. شاهد أول ظهور لـ كارلوس غصن في لبنان

عاجل.. طائرة خاصة لـ محمد صلاح ومانى ومحرز لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور